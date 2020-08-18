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Соцстрах заплатив українцям на самоізоляції 13 млн гривень

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
5,0 т.
Компенсація за самоізоляцію в Україні

Компенсація за самоізоляцію в Україні. Колаж Обозревателя

З початку карантину понад 10,6 тисячі українців, які контактували з хворими на COVID-19, а потім перебували на самоізоляції вдома, отримали 13 млн грн як компенсацію зарплати.

Про це йдеться в повідомленні Фонду соціального страхування в Telegram у вівторок, 18 серпня. У середньому виплати склали трохи більш ніж 1200 грн.

"Така допомога фінансується ФССУ на підставі лікарняного листка, виданого із зазначенням причини непрацездатності "ізоляція від COVID-19 – 11". Направлення на оплачувану Фондом соціального страхування України самоізоляцію під меднаглядом здійснює лікар у разі контакту застрахованої особи з хворим на коронавірусну хворобу", – повідомили в ФССУ.

Там додали, що на період карантину лікарняний можна отримати дистанційно. Для цього працівник по телефону має звернутися до свого сімейного лікаря.

"Тривалість самоізоляції під медичним наглядом складає 14 днів. Як і в загальних випадках, лікарняний лист спочатку видається на п'ять днів із подальшим продовженням", – відзначили у фонді.

Сума компенсації втраченого за цей період заробітку складе 50% середнього доходу (незалежного від тривалості страхового стажу) і 100% – для медичних працівників. ФССУ здійснює фінансування починаючи з шостого дня ізоляції, а перші п'ять днів оплачуються роботодавцем.

Соцстрах виплатив компенсацію 10 тисячам українців за самоізоляцію

Соцстрах виплатив компенсацію 10 тисячам українців за самоізоляцію Telegram ФССУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 18 серпня, в Україні офіційно підтверджено 94 436 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 616 – виявлені за минулу добу.

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