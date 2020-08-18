Соцстрах заплатив українцям на самоізоляції 13 млн гривень

З початку карантину понад 10,6 тисячі українців, які контактували з хворими на COVID-19, а потім перебували на самоізоляції вдома, отримали 13 млн грн як компенсацію зарплати.

Про це йдеться в повідомленні Фонду соціального страхування в Telegram у вівторок, 18 серпня. У середньому виплати склали трохи більш ніж 1200 грн.

"Така допомога фінансується ФССУ на підставі лікарняного листка, виданого із зазначенням причини непрацездатності "ізоляція від COVID-19 – 11". Направлення на оплачувану Фондом соціального страхування України самоізоляцію під меднаглядом здійснює лікар у разі контакту застрахованої особи з хворим на коронавірусну хворобу", – повідомили в ФССУ.

Там додали, що на період карантину лікарняний можна отримати дистанційно. Для цього працівник по телефону має звернутися до свого сімейного лікаря.

"Тривалість самоізоляції під медичним наглядом складає 14 днів. Як і в загальних випадках, лікарняний лист спочатку видається на п'ять днів із подальшим продовженням", – відзначили у фонді.

Сума компенсації втраченого за цей період заробітку складе 50% середнього доходу (незалежного від тривалості страхового стажу) і 100% – для медичних працівників. ФССУ здійснює фінансування починаючи з шостого дня ізоляції, а перші п'ять днів оплачуються роботодавцем.

Соцстрах виплатив компенсацію 10 тисячам українців за самоізоляцію Telegram ФССУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 18 серпня, в Україні офіційно підтверджено 94 436 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 616 – виявлені за минулу добу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!