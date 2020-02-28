Декомунізацію провалено: в Україні рахують соцвиплати на радянському софті

В Україні у державних органах розмір соціальної допомоги розраховують за допомогою програмного забезпечення, яке було розроблено ще за часів Радянського Союзу.
Програмний комплекс навіть називається по-радянськи – АСОПД. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook.
Соцвиплати в Україні
"Коли вони говорили про декомунізацію, я не очікував знайти її тут. Виявляється, у надрах нашої держави працює програмний комплекс з романтичною назвою АСОПД. Він був введений в експлуатацію у 1995 році, а розроблявся ще в 80-ті роки, тобто ще у РАДЯНСЬКІ часи. Мова C ++, база даних Btrieve. АСОПД розшифровується, як Автоматизована система обробки пенсійної документації. Пенсії на ньому вже не розраховують, але соціальну допомогу – досі!", – повідомив Дубілет.
Він додав, що Мінсоц зараз працює на великим проєктом, який дозволить позбутися, в тому числі, і від цієї "радянської спадщини".
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