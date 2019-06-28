Сотні мільйонів: в "Нафтогазі" розкрили величезну зарплату Коболєва

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв за 2018 рік заробив 286,5 млн грн. При цьому велика частина зазначеної суми (261 млн грн) – премія за перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі.

Про це йдеться в опублікованому звіті компанії. "Протягом 2018 і 2017 років управлінський персонал складався з шести членів правління і дев'яти директорів. Компенсація управлінському персоналу, що входить до складу інших операційних витрат, включала заробітну плату і додаткові поточні премії і склала 717 млн грн (у 2017 році 214 млн грн)" , – йдеться в звіті.

Хто і скільки отримав:

27,5 млн грн – перший заступник голови правління НАК Сергій Перелому;

22,7 млн грн – заступник голови правління і фінансовий директор Сергій Коновець;

17,3 млн грн – член ння Юрій Колбушкін;

20,6 млн грн – член правління Олег Прохоренко;

14,7 млн грн – член правління Микола Гавриленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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