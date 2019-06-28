Сотні мільйонів: в "Нафтогазі" розкрили величезну зарплату Коболєва

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв за 2018 рік заробив 286,5 млн грн. При цьому велика частина зазначеної суми (261 млн грн) – премія за перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі.
Про це йдеться в опублікованому звіті компанії. "Протягом 2018 і 2017 років управлінський персонал складався з шести членів правління і дев'яти директорів. Компенсація управлінському персоналу, що входить до складу інших операційних витрат, включала заробітну плату і додаткові поточні премії і склала 717 млн грн (у 2017 році 214 млн грн)" , – йдеться в звіті.
Хто і скільки отримав:
27,5 млн грн – перший заступник голови правління НАК Сергій Перелому;
22,7 млн грн – заступник голови правління і фінансовий директор Сергій Коновець;
17,3 млн грн – член ння Юрій Колбушкін;
20,6 млн грн – член правління Олег Прохоренко;
14,7 млн грн – член правління Микола Гавриленко.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У лютому 2019 року Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" запропонував уряду продовжити контракт з головою правління компанії Андрієм Коболєва і встановити його місячний оклад в розмірі 2,08 млн гривень.
28 лютого Наглядова рада прийняла рішення продовжити контракт з Коболєва на три роки, починаючи з 1 січня 2019 року.
В результаті Гройсман заявив, що Кабінет міністрів не приймав жодних рішень про укладення нового контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України".
У березні Наглядова рада НАК прийняв рішення рекомендувати Кабінету міністрів повторно призначити Коболєва головою правління компанії. При цьому рівень його заробітної плати складе 50% від місячного посадового окладу, встановленого чинним контрактом.
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