Північний апеляційний суд Києва заарештував активи власника Дельта Банку Миколи Лагуна на 691 млн гривень.

Позов було подано Фондом гарантування вкладів, а рішення про арешт суд ухвалив 10 грудня 2019 року, повідомляє прес-служба ФГВФО.

"Суд задовольнив апеляційну скаргу Фонду на рішення Госпсуду Києва від 02.10.2019 року по справі про стягнення з власника ПАТ "Дельта Банк" Миколи Лагуна шкоди, заподіяної банку і його кредиторам в розмірі 691,2 млн грн і заборонив йому здійснювати будь-які дії по відчуженню майна в межах суми стягнення", – сказано в повідомленні.

Там відзначили, що арешт забезпечить реальне виконання судового рішення, якщо суд задовольнить позовні вимоги.

Також Північний апеляційний суд 27 листопада розглянув інший позов, в якому ФГВФО судиться з Лагуном і сімома іншими особами, що пов'язані з Дельта Банком. "Суд підтвердив рішення суду першої інстанції про залишення цього колективного позову без розгляду через нібито порушення правил об'єднання позовних вимог", – повідомили в прес-службі.

Зараз Фонд гарантування вкладів готує касаційну скаргу, оскільки при прийнятті рішень про залишення позову без розгляду судами першої та апеляційної інстанцій були допущені численні процесуальні помилки.

Суд Києва заарештував активи власника Дельта банку

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ "Дельта Банк" 2 жовтня 2015 року.

У лютому 2017 року ГПУ вручила керівництву Дельта Банку підозру в розкраданні 1,7 мільярда.

За оцінками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, орієнтовна сума втрат кредиторів в результаті доведення до банкрутства Дельта Банку за попередніми оцінками складе не менше 24,5 млрд гривень.

У лютому 2018 року Генеральна прокуратура України оголосила в розшук одного з керівників АТ "Дельта Банк", підозрюваного в розтраті коштів банку на суму понад 1,118 млрд гривень.

2 грудня національний банк України через суд домігся погашення заборгованості по кредиту рефінансування "Дельта Банку" в розмірі 924,22 млн грн.

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