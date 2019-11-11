Сотні мільйонів: Путін визнав величезні крадіжки на "будівництві століття"

У Росії на будівництві космодрому Східний тривають масштабні розкрадання – незважаючи на десятки кримінальних справ і тюремні строки для винних.

На відсутність порядку на об'єкті поскаржився президент Росії Володимир Путін під час наради з урядом у понеділок, 11 листопда, передає ТАСС.

"Сто разів сказано було – працюйте прозоро, гроші великі виділяються, проєкт практично має загальнонаціональний характер! Ні, крадуть – сотнями мільйонів, сотнями мільйонів! Вже кілька десятків кримінальних справ порушено, відбулися вже рішення судів, у в'язниці люди сидять. Ні, порядку так там досі не вдалося навести як слід", – сказав Путін.

Космодром Східний будують з 2012 року. За даними Генпрокуратури РФ, у 2014-2018 роках при його створенні виявлено 17 тис. різних порушень, порушено 140 кримінальних справ, а загальний збиток оцінено у 10 млрд рублів. За різними статтями було засуджено десятки людей, зокрема колишнього керівника Дальспецстроя (генеральний підрядник будівництва у 2009-2016 роках) Юрій Хрізмана.

За даними спікера Кремля Дмитра Пєскова, при будівництві космодрому Східний викрали 11 мільярдів рублів. "Повернено 3,5 млрд рублів. Всього в загальному обсязі на будівництво Східного було виділено 91 мільярд рублів. З них освоєно 66 мільярдів", – сказав Пєсков.

За його словами, на першому етапі було порушено 128 кримінальних справ, потім їх об'єднали у 32 справи.

Космодром Східний

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії два запуски ракет з космодрому "Східний", заплановані на кінець 2018 року, зірвалися через затримку виготовлення необхідних комплектуючих.

У Росії на підвідомчих підприємствах "Роскосмосу" і "Ростеху" вкрали понад 1,6 мільярда рублів (657 мільйонів гривень).

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