Головна Новини
11 листопада • оновлено в 13:54
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Сотні мільйонів: Путін визнав величезні крадіжки на "будівництві століття"

598 Читати матеріал російською

У Росії на будівництві космодрому Східний тривають масштабні розкрадання – незважаючи на десятки кримінальних справ і тюремні строки для винних.

На відсутність порядку на об'єкті поскаржився президент Росії Володимир Путін під час наради з урядом у понеділок, 11 листопда, передає ТАСС.

"Сто разів сказано було – працюйте прозоро, гроші великі виділяються, проєкт практично має загальнонаціональний характер! Ні, крадуть – сотнями мільйонів, сотнями мільйонів! Вже кілька десятків кримінальних справ порушено, відбулися вже рішення судів, у в'язниці люди сидять. Ні, порядку так там досі не вдалося навести як слід", – сказав Путін.

Новини
Розікрали все: в Росії розкрито провал "програми розвитку" Криму

Космодром Східний будують з 2012 року. За даними Генпрокуратури РФ, у 2014-2018 роках при його створенні виявлено 17 тис. різних порушень, порушено 140 кримінальних справ, а загальний збиток оцінено у 10 млрд рублів. За різними статтями було засуджено десятки людей, зокрема колишнього керівника Дальспецстроя (генеральний підрядник будівництва у 2009-2016 роках) Юрій Хрізмана.

За даними спікера Кремля Дмитра Пєскова, при будівництві космодрому Східний викрали 11 мільярдів рублів. "Повернено 3,5 млрд рублів. Всього в загальному обсязі на будівництво Східного було виділено 91 мільярд рублів. З них освоєно 66 мільярдів", – сказав Пєсков.

За його словами, на першому етапі було порушено 128 кримінальних справ, потім їх об'єднали у 32 справи.

Космодром Східний

Космодром Східний

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії два запуски ракет з космодрому "Східний", заплановані на кінець 2018 року, зірвалися через затримку виготовлення необхідних комплектуючих.

У Росії на підвідомчих підприємствах "Роскосмосу" і "Ростеху" вкрали понад 1,6 мільярда рублів (657 мільйонів гривень).

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Криза в Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
насчет сотен миллионов это путин по скромничал)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки