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"Сніг розтанув": чому в Україні підскочили ціни на бензин і чого чекати

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В Україні почався період подорожчання бензину. Ціни будуть повзти вгору щонайменше до середини травня, пояснюють експерти. З одного боку – підвищується вартість на зовнішніх ринках, а з іншого – зростає попит серед українців.

OBOZREVATEL з'ясував, що буде з цінами на бензин і чому відбувається подорожчання.

Головне:

  • на вартість бензину впливають співвідношення попиту і пропозиції, курс гривні й ціни на міжнародних ринках;

  • більшу частину бензину Україна купує у Білорусі, Росії та Литви;

  • подорожчання триватиме ще мінімум місяць і може досягти 30 грн/літр.

Як і чому подорожчав бензин

Україна приблизно 60% бензину купує за кордоном (в першу чергу в Білорусі, Росії та Литві). А ціни на інші 40% рівняються до імпортного паритету. За останній місяць на автозаправних станціях вартість бензину А-95 зросла на 65 коп. за літр. У середньому пальне продається за 28,5 грн.

В Україні підскочили ціни на бензин: чого чекати

Подорожчання бензину співпало з рекордним за рік підвищенням цін на нафту. Барель виріс у ціні до $69,23. За даними Української енергетичної біржі, вартість імпортного бензину А-95 зросла за останній місяць з $1 063 до $1119 за тонну, тобто на $56. За підрахунками OBOZREVATEL, це дає можливість для подорожчання бензину більш ніж на 1 грн.

Так, щонайменше ще на 40 коп. ціни найближчим часом можуть вирости. Правда, як зазначає екс-президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук, у кожної компанії є свій "запас" міцності. Хтось після подорожчання пального на зовнішніх ринках повинен вже через 2 дні підняти ціни, а у деяких є запас терміном 3 тижні. Прогнозувати зміну цін, упевнений Косянчук, – справа невдячна, але водночас точно можна сказати, що підвищення буде і воно продовжиться до середини травня.

"У когось є запас на два тижні, у когось – два дні, а у великих компаній може бути й три тижні. Все залежить від обсягу оборотних коштів", – каже Косянчук.

Чому подорожчав бензин:

  • ростуть ціни на бензин на міжнародних ринках;

  • закінчився "мертвий сезон" і зріс попит на пальне;

  • частина операторів "відіграє" відкладене подорожчання.

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"А чого ви хочете? Сніг зійшов, рух пішов! Виріс попит", – зазначає експерт. Українські компанії не зацікавлені в тому, щоб різко підвищувати ціни. Заробляють вони в першу чергу на обсягах. Якщо різко підняти вартість літра, водії просто знайдуть дешевшу пропозицію. Тому, особливо в період "мертвого сезону", намагаються стримувати апетити, а після того, як українці починають активніше заправлятися, компенсують втрачений прибуток.

В Україні підскочили ціни на бензин: чого чекати

Аналітик Єгор Комов вважає, що в квітні, з урахуванням ситуації на європейському ринку, бензин в Україні може подорожчати приблизно до 39,1-30,2 грн/літр А-95.

"Середня ціна, звичайно, змінюється залежно від біржової. Але це відбувається з певним відставанням. Ринок не працює так, що сьогодні нафта подорожчала, а завтра в Україні бензин зріс у ціні. Нафта потягне за собою вартість нафтопродуктів. Потім, поки ці нафтопродукти потраплять на український ринок, пройде ще декілька тижнів. Але в цілому Україна залишається енергозалежною, і тому ми не можемо не реагувати на ринок", – зазначає Комов.

Що буде з цінами на нафту в 2019-му

Значних стрибків у 2019-му експерти не очікують. Ціни на нафту коливатимуться в межах $60-70 за барель, йдеться в інфляційному звіті Нацбанку. З одного боку, попит на нафту зростає на 1,5 млн бар. на добу, а з іншого – покривається новою пропозицією.

Так, Венесуела постачатиме нафту з 20 серпня 2019-го, Катар після виходу з організації країн-експортерів нафти збирається наростити видобуток на 43%. Все це позначиться на вартості чорного золота.

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"На світовому ринку нафти очікується, що декілька років ціни будуть коливатися в діапазоні $60-70. Прогнозується, що світовий попит на нафту в 2019-2020 роках буде зростати на 1,5 млн барелів на добу. У той же час зміна обсягів пропозиції нафти на ринку матиме схожу динаміку", – йдеться в звіті НБУ.

Експерт сировинних ринків Дмитро Хорошун додає: важливу роль також відіграє ослаблення позиції Саудівської Аравії. Вони наполягали на тому, щоб утримувати ціни в діапазоні $70-80/бар., проте під тиском американського президента Дональда Трампа їхні "хочу" урізали до $60-70.

Якщо Трамп втратить своє крісло, припускає аналітик, можливий також сценарій різкого падіння – до $40-50 за барель. "Один із найважливіших, нехай поки що маргінальних, ризиків для цін на нафту – відхід Трампа і перехід поста президента США до Майка Пенса. Трамп – це "голубина" політика ФРС, тобто рясна доларова ліквідність, дешевий долар, і помірні ціни на нафту. А Пенс – "яструб" щодо монетарної політики. І якщо йому вдасться вплинути на ФРС, то доларова ліквідність різко спаде, що призведе до відтоку капіталів, уповільнення світової економіки, зниження попиту на нафту, подорожчання долара і, в результаті, зниження цін на нафту", – пояснює експерт.

Рівень цін може піднятися і вище базового діапазону. Наприклад, у разі загострення ситуації на Близькому Сході. Якщо це станеться, слідом підскочать і ціни на бензин в Україні.

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Автор
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Теми
Бензин в УкраїніЕксклюзив
Місце
Україна
Тег
цены
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Макарский Александр
Макарский Александр
Ничего страшного, зато цены европейские. На этом палеве украинцы-нерабы поидут в свое светлое европейское майбутне СУГС!
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