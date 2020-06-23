"Слуги народу" запропонували знизити ПДВ для аграріїв

До Верховної Ради внесли законопроєкт №3656, який пропонує знизити з 20% до 14% розмір ПДВ, який платять аграрії при закупівлі продукції.

Документ подала група народних депутатів, більшість з яких входять до фракції "Слуга народу". Він опублікований на сайті парламенту.

У пояснювальній записці зазначено, що зниження ставки ПДВ з 20% до 14% не призведе до втрат ані для підприємств (дохідність вирощування зернових і олійних культур залишиться без змін), ані для державного бюджету (оскільки ці товари не продаються кінцевому споживачу, який є фактичним платником ПДВ). А от маніпуляцій з податками повинно поменшати.

"Переробні підприємства зможуть зекономити 6% видатків при закупівлі продукції за рахунок менших податкових зобов'язань виробника. Але при цьому зникнуть стимули для оптимізації податкових зобов'язань – "скрутки". Відбудеться детінізація аграрного виробництва. Бюджет отримає суттєві переваги", – сказано у пояснювальній записці.

Також у документі йдеться, що від зниження ставки ПДВ виграють і переробники, оскільки термін сплати основної суми ПДВ для них переміщається з дати оплати сировини на дату оплати зобов'язань по операціях з реалізації продуктів її переробки. Відтермінування складатиме щонайменше на 30 днів (20 днів декларація + 10 днів сплата ПДВ).

На які товари пропонують знизити ПДВ

Автори запонопроєкту пропонують доповнити пункт 193.1 статті 193 Податкового кодексу підпунктом "г", якими встановити ставку ПДВ у розмірі 14% по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України сільгосппродукції, що класифікується за такими товарними позиціями згідно з УКТ ЗЕД:

0102 (велика рогата худоба, жива);

0103 (свині, живі);

1001 (пшениця);

1002 (жито);

1003 (ячмiнь);

1004 (овес);

1005 (кукурудза);

1201 (соєвi боби);

1204 00 (насiння льону);

1205 (насiння свирiпи та ріпаку);

1206 00 (насiння соняшнику);

1207 (насiння та плоди iнших олiйних культур);

1212 91 (цукрові буряки).

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутатка фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук запропонувала знизити ставку ПДВ з 20% до 7% у вартості товарів і послуг творчої індустрії – музики, кіно, концертів, а також театрів і музеїв.