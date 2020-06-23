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"Слуги народу" запропонували знизити ПДВ для аграріїв

Андрій Довгань
Андрій Довгань
Ринки та компанії
1,0 т.
'Слуги народу' запропонували знизити ПДВ для аграріїв

Депутати запропонували знизити податки для аграріїв (Фото: колаж Обозревателя)

До Верховної Ради внесли законопроєкт №3656, який пропонує знизити з 20% до 14% розмір ПДВ, який платять аграрії при закупівлі продукції.

Документ подала група народних депутатів, більшість з яких входять до фракції "Слуга народу". Він опублікований на сайті парламенту.

У пояснювальній записці зазначено, що зниження ставки ПДВ з 20% до 14% не призведе до втрат ані для підприємств (дохідність вирощування зернових і олійних культур залишиться без змін), ані для державного бюджету (оскільки ці товари не продаються кінцевому споживачу, який є фактичним платником ПДВ). А от маніпуляцій з податками повинно поменшати.

"Переробні підприємства зможуть зекономити 6% видатків при закупівлі продукції за рахунок менших податкових зобов'язань виробника. Але при цьому зникнуть стимули для оптимізації податкових зобов'язань – "скрутки". Відбудеться детінізація аграрного виробництва. Бюджет отримає суттєві переваги", – сказано у пояснювальній записці.

Також у документі йдеться, що від зниження ставки ПДВ виграють і переробники, оскільки термін сплати основної суми ПДВ для них переміщається з дати оплати сировини на дату оплати зобов'язань по операціях з реалізації продуктів її переробки. Відтермінування складатиме щонайменше на 30 днів (20 днів декларація + 10 днів сплата ПДВ).

На які товари пропонують знизити ПДВ

Автори запонопроєкту пропонують доповнити пункт 193.1 статті 193 Податкового кодексу підпунктом "г", якими встановити ставку ПДВ у розмірі 14% по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України сільгосппродукції, що класифікується за такими товарними позиціями згідно з УКТ ЗЕД:

  • 0102 (велика рогата худоба, жива);

  • 0103 (свині, живі);

  • 1001 (пшениця);

  • 1002 (жито);

  • 1003 (ячмiнь);

  • 1004 (овес);

  • 1005 (кукурудза);

  • 1201 (соєвi боби);

  • 1204 00 (насiння льону);

  • 1205 (насiння свирiпи та ріпаку);

  • 1206 00 (насiння соняшнику);

  • 1207 (насiння та плоди iнших олiйних культур);

  • 1212 91 (цукрові буряки).

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутатка фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук запропонувала знизити ставку ПДВ з 20% до 7% у вартості товарів і послуг творчої індустрії – музики, кіно, концертів, а також театрів і музеїв.

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