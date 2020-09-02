'Слуги народу' проголосували за виплату допомоги безробітним

"Слуги народу" підтримали законопроєкт про виплату допомоги безробітним.
Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт №3692, основне завдання якого – підтримка безробітних і роботодавців, що постраждали через коронакризу.
За документ проголосували 316 депутатів, з них 220 голосів дала фракція "Слуга народу" (щоб подивитись результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).
Як голосували:
"Слуга народу" – 220;
ОПЗЖ – 0;
"Європейська солідарність" – 25;
"Батьківщина" – 13;
"За майбутнє" – 15;
"Голос" – 17;
"Довіра" – 16;
позафракційні депутати – 10.
Результати голосування Телеканал "Рада"
Результати голосування за фракціями Телеканал "Рада"
За словами депутатки, голови комітету з соціальної політики Галини Третьякової (фракція "Слуга народу"), законопроєкт відновлює фінансування програм подолання безробіття.
Також документ розблоковує витрати на інформаційно-аналітичну систему ДСЗ, яка забезпечує діяльність і виплати за рахунок коштів соцстраху. Вони були призупинені 15 квітня під час внесення змін до бюджету.
"Станом на 19 серпня кількість безробітних у нас зросла на 81%. Ми призупинили фінансування активних програм. Законопроєктом пропонується розблокування їх фінансування, а також для того, щоб розблокувати працевлаштування", – сказала Третьякова.
У документі також пропонується дати гроші на одноразову виплату допомоги, аби безробітні могли розпочати підприємницьку діяльність, а також на оплату послуг і заходів, що сприяють працевлаштуванню.
Третьякова сказала, що на це до кінця року може бути витрачено 322 млн грн. А саме на:
організацію безробітними підприємницької діяльності – 19,7 млн грн;
професійне навчання безробітних – 144 млн;
організацію громадських робіт (це створить додаткові робочі місця);
видання ваучерів на навчання – 2,9 млн;
компенсацію роботодавцям ЄСВ – 92 млн грн;
компенсацію роботодавцям оплати праці внутрішньо переміщених осіб – 21 млн грн.
"Крім того, ми можемо погасити загальну заборгованість за рахунок функціонування інформаційної системи, яка в розмірі 9,3 млн грн здійснює нарахування страхових виплат в електронному режимі", – пояснила Третьякова.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.
В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.
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