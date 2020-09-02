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"Слуги народу" проголосували за виплату допомоги безробітним

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
2,6 т.
'Слуги народу' проголосували за виплату допомоги безробітним

"Слуги народу" підтримали законопроєкт про виплату допомоги безробітним.

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт №3692, основне завдання якого – підтримка безробітних і роботодавців, що постраждали через коронакризу.

За документ проголосували 316 депутатів, з них 220 голосів дала фракція "Слуга народу" (щоб подивитись результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Як голосували:

  • "Слуга народу" – 220;

  • ОПЗЖ – 0;

  • "Європейська солідарність" – 25;

  • "Батьківщина" – 13;

  • "За майбутнє" – 15;

  • "Голос" – 17;

  • "Довіра" – 16;

  • позафракційні депутати – 10.

Результати голосування

Результати голосування Телеканал "Рада"

Результати голосування за фракціями

Результати голосування за фракціями Телеканал "Рада"

За словами депутатки, голови комітету з соціальної політики Галини Третьякової (фракція "Слуга народу"), законопроєкт відновлює фінансування програм подолання безробіття.

Також документ розблоковує витрати на інформаційно-аналітичну систему ДСЗ, яка забезпечує діяльність і виплати за рахунок коштів соцстраху. Вони були призупинені 15 квітня під час внесення змін до бюджету.

"Станом на 19 серпня кількість безробітних у нас зросла на 81%. Ми призупинили фінансування активних програм. Законопроєктом пропонується розблокування їх фінансування, а також для того, щоб розблокувати працевлаштування", – сказала Третьякова.

Гроші на навчання та відкриття бізнесу

У документі також пропонується дати гроші на одноразову виплату допомоги, аби безробітні могли розпочати підприємницьку діяльність, а також на оплату послуг і заходів, що сприяють працевлаштуванню.

Третьякова сказала, що на це до кінця року може бути витрачено 322 млн грн. А саме на:

  • організацію безробітними підприємницької діяльності – 19,7 млн грн;

  • професійне навчання безробітних – 144 млн;

  • організацію громадських робіт (це створить додаткові робочі місця);

  • видання ваучерів на навчання – 2,9 млн;

  • компенсацію роботодавцям ЄСВ – 92 млн грн;

  • компенсацію роботодавцям оплати праці внутрішньо переміщених осіб – 21 млн грн.

"Крім того, ми можемо погасити загальну заборгованість за рахунок функціонування інформаційної системи, яка в розмірі 9,3 млн грн здійснює нарахування страхових виплат в електронному режимі", – пояснила Третьякова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.

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