'Слуги народу' проголосували за виплату допомоги безробітним

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт №3692, основне завдання якого – підтримка безробітних і роботодавців, що постраждали через коронакризу.

За документ проголосували 316 депутатів, з них 220 голосів дала фракція "Слуга народу" (щоб подивитись результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Як голосували:

"Слуга народу" – 220;

ОПЗЖ – 0;

"Європейська солідарність" – 25;

"Батьківщина" – 13;

"За майбутнє" – 15;

"Голос" – 17;

"Довіра" – 16;

позафракційні депутати – 10.

Результати голосування Телеканал "Рада"

Результати голосування за фракціями Телеканал "Рада"

За словами депутатки, голови комітету з соціальної політики Галини Третьякової (фракція "Слуга народу"), законопроєкт відновлює фінансування програм подолання безробіття.

Також документ розблоковує витрати на інформаційно-аналітичну систему ДСЗ, яка забезпечує діяльність і виплати за рахунок коштів соцстраху. Вони були призупинені 15 квітня під час внесення змін до бюджету.

"Станом на 19 серпня кількість безробітних у нас зросла на 81%. Ми призупинили фінансування активних програм. Законопроєктом пропонується розблокування їх фінансування, а також для того, щоб розблокувати працевлаштування", – сказала Третьякова.

Гроші на навчання та відкриття бізнесу

У документі також пропонується дати гроші на одноразову виплату допомоги, аби безробітні могли розпочати підприємницьку діяльність, а також на оплату послуг і заходів, що сприяють працевлаштуванню.

Третьякова сказала, що на це до кінця року може бути витрачено 322 млн грн. А саме на:

організацію безробітними підприємницької діяльності – 19,7 млн грн;

професійне навчання безробітних – 144 млн;

організацію громадських робіт (це створить додаткові робочі місця);

видання ваучерів на навчання – 2,9 млн;

компенсацію роботодавцям ЄСВ – 92 млн грн;

компенсацію роботодавцям оплати праці внутрішньо переміщених осіб – 21 млн грн.

"Крім того, ми можемо погасити загальну заборгованість за рахунок функціонування інформаційної системи, яка в розмірі 9,3 млн грн здійснює нарахування страхових виплат в електронному режимі", – пояснила Третьякова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!