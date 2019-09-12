"Слуга народу" затвердила нововведення для доріг: що ухвалили

Більшість Верховної Ради ухвалила законопроєкт №1063, згідно з яким всі штрафи за порушення законів у дорожньому транспорті скеровуватимуться у дорожній фонд.

Документ підтримали 337 народних депутатів (щоб подивитися результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що гроші від штрафів за порушення на дорогах замість дорожнього фонду потрапляють до загального фонду бюджету України. Тобто цільове використання цих платежів на потреби дорожнього господарства не було визначене.

"Враховуючи наведене, з метою попередження передчасного руйнування автомобільних доріг перевантаженими транспортними засобами, забезпечення цільового використання зазначених адміністративно-господарських та адміністративних штрафів, пропонується такі штрафи включити до джерел формування державного дорожнього фонду України", – зазначено у документі.

Результати голосування

Результати голосування

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