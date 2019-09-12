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12 вересня • оновлено в 14:45
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"Слуга народу" затвердила нововведення для доріг: що ухвалили

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Більшість Верховної Ради ухвалила законопроєкт №1063, згідно з яким всі штрафи за порушення законів у дорожньому транспорті скеровуватимуться у дорожній фонд.

Документ підтримали 337 народних депутатів (щоб подивитися результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що гроші від штрафів за порушення на дорогах замість дорожнього фонду потрапляють до загального фонду бюджету України. Тобто цільове використання цих платежів на потреби дорожнього господарства не було визначене.

"Враховуючи наведене, з метою попередження передчасного руйнування автомобільних доріг перевантаженими транспортними засобами, забезпечення цільового використання зазначених адміністративно-господарських та адміністративних штрафів, пропонується такі штрафи включити до джерел формування державного дорожнього фонду України", – зазначено у документі.

Результати голосування

Результати голосування

Результати голосування

Результати голосування

"Слуга народу" затвердила нововведення для доріг: що ухвалили

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні заборонять використовувати назви продуктів із географічними назвами на кшталт "шампанське" або "коньяк".

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №1047, який передбачає збільшення штрафів для перевантажених фур, які таким чином руйнують українські дороги.

Верховна Рада України у середу, 11 вересня, ухвалила поправки до закону про приватизацію і ліквідувала Спецкомісію з питань приватизації. Її існування у ВР суперечило Конституції.

А 10 вересня Верховна Рада проголосувала за законопроєкти №1073 і №1053. Їх ухвалили у першому читанні і за основу. Згідно з документами, покупці, які помітять в товарному чеку неправильно зазначену суму, або якщо його зовсім не дадуть, зможуть отримати винагороду. А у продавців з'явиться можливість при реєстрації оплати використовувати смартфони.

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Тема
Реформи Зеленського
Місце
Україна
Тег
ремонт і будівництво доріг
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