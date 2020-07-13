"Слуга народу" запровадила додатковий збір для авіапасажирів
Верховна Рада ухвалила закон 485-ІХ, яким запровадила збір за виліт пасажирів з України. У випадку міжнародних перельотів вона становитиме $2 з людини.
Якщо політ буде у межах України – $0,5. Це рішення підтримали 256 депутатів, з них 197 голосів дала фракція "Слуга народу".
Також запроваджується збір за кожну тонну вантажу. В польотах у межах України – $2,5 за тонну. У разі міжнародних перевезень – $10 за тонну.
Кошти йтимуть до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях. За його рахунок повністю утримується Державна авіаційна служба України.
Коли збір не братимуть
Державний збір за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України, не справляється у разі виконання:
перевезень вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав;
перевезень гуманітарної допомоги з/до України згідно з актами Кабінету Міністрів України;
польотів, пов’язаних із забезпеченням проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (у тому числі перевезень тіла (останків, праху) померлого);
перевезень пасажирів, що належать до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів згідно із законом;
перевезень дітей віком до двох років;
перевезень транзитних пасажирів;
перевезень пасажирів із сервісними квитками;
перевезень менше десяти пасажирів одним нерегулярним рейсом.
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