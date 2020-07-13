'Слуга народу' запровадила додатковий збір для авіапасажирів

Верховна Рада ухвалила закон 485-ІХ, яким запровадила збір за виліт пасажирів з України. У випадку міжнародних перельотів вона становитиме $2 з людини.

Якщо політ буде у межах України – $0,5. Це рішення підтримали 256 депутатів, з них 197 голосів дала фракція "Слуга народу".

Також запроваджується збір за кожну тонну вантажу. В польотах у межах України – $2,5 за тонну. У разі міжнародних перевезень – $10 за тонну.

Кошти йтимуть до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях. За його рахунок повністю утримується Державна авіаційна служба України.

Результати голосування Телеканал "Рада"

Коли збір не братимуть

Державний збір за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України, не справляється у разі виконання:

перевезень вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав; перевезень гуманітарної допомоги з/до України згідно з актами Кабінету Міністрів України; польотів, пов’язаних із забезпеченням проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (у тому числі перевезень тіла (останків, праху) померлого); перевезень пасажирів, що належать до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів згідно із законом; перевезень дітей віком до двох років; перевезень транзитних пасажирів; перевезень пасажирів із сервісними квитками; перевезень менше десяти пасажирів одним нерегулярним рейсом.

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