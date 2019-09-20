"Слуга народу" заборонила українські шампанське і коньяк: що зміниться

В Україні заборонили використовувати назви продуктів з географічними назвами на кшталт "шампанське" або "коньяк".

Законопроект №1065 з такою пропозицією монобільшість "Слуги народа" 20 вересня ухвалила в другому читанні і в цілому. Його підтримали 277 народних депутатів (щоб побачити результати голосування, доскролльте до кінця странцу). Автор законопроєкту – депутат від "Слуги народу" Роксолана Підласа.

Ухвалити цей закон Україну зобов'язує угода про асоціацію з ЄС і міжнародне законодавство про захист інтелектуальної власності. Українським виробникам буде заборонено використовувати назви на кшталт "українські шампанське" або "коньяк". На етикетках можна буде писати "шампанське", тільки якщо виноград виростили в Шампані (виноробний регіон у Франції). Це ж стосується і інших продуктів і напоїв, назви яких походять від назв географічних пунктів.

Фото: 7Dach.ru

За словами одного з авторів законопроекту Роксолани Підласа, у випадку з шампанським українські виробники будуть називати свої вина ігристими.

У свою чергу українські назви-бренди отримають правовий захист в Європейському Союзі. Їх перелік зараз формується. У нього збираються внести гуцульську овечу бринзу, мелітопольську черешню, закарпатське вино, карпатський мед.

Втім, деякі депутати вважають, що якщо прийняти закон без "противаг", він може нашкодити українським виробникам.

"Вінницьке сало масово не продається в Шампані і не сильно постраждає від цього законопроекту. А ось наші виробники шампанського і коньяку постраждають. Тому я прошу уряд звернути увагу на підтримку вітчизняної харчової та спиртової промисловості, які насправді будуть нести збитки. Ці збитки будуть неминучі. Тому потрібна програма спеціальної підтримки", – сказав в Раді нардеп Микола Княжицький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №1047, який передбачає збільшення штрафів для перевантажених фур, які таким чином пошкоджують українські дороги.

Верховна Рада України в середу, 11 вересня, прийняла поправки до закону про приватизацію і ліквідувала Спецкомісію з питань приватизації. Її існування в ВР суперечило Конституції.

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