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4 вересня • оновлено в 10:34
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"Слуга народу" вирішила ускладнити видачу SIM-карт: навколо законопроєкту назрів скандал

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Автори скандального законопроєкту про реєстрацію SIM-карток за паспортом і заборону анонімайзерів відкликають його з Верховної Ради.

Документ за підписом одного з авторів – Олександра Федієнка, переданий до голови ВР Дмитра Разумкова, опублікував на Facebook блогер Олександр Нойнец.

Федієнко – заступник голови Комітету з питань цифрової трансформації, нардеп від "Слуги народу".

"Відкликаю законопроєкт "Про електронні комунікації" реєстраційний номер 1083 від 29.08.2019 року з метою його доопрацювання. З іншими співавторами законопроєкту погоджено", – йдеться у тексті.

При цьому станом на ранок середи, 4 вересня, на сайті Верховної Ради статус законопроєкту не змінено. Він продовжує значитись як "Надано для ознайомлення".

Статус законопроєкту 1 083

Статус законопроєкту 1 083

rada.gov.ua

В "Слузі народу" відкликають скандальний законопроект

В "Слузі народу" відкликають скандальний законопроект

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці зобов'язані підписати з мобільними операторами письмові договори або ж передати їм свої паспортні дані. А телефони, які завезли в країну контрабандою, можуть взагалі відключити. Ці нововведення передбачені законопроєктом №1083. Його разом із колегами з "Слуги народу" розробив наймолодший віцепрем'єр в історії України 28-річний Михайло Федоров.

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Тема
Реформи Зеленського
Особа
Олександр Федієнко
Місце
Україна
Теги
реформа законопроект Партія Слуга народу
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
молодо зЄлєно . дибіли бля
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филипп филипыч
филипп филипыч
диктаторские законы януковича возвращаются) упоротые что делать будете?))
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филипп филипыч
филипп филипыч
Кацaп Кацaпыч, так и знал что засцышь и сольешься)
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филипп филипыч
филипп филипыч
Кацaп Кацaпыч, давай начинай))
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