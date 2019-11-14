"Слуга народу" ухвалила скандальні правки: у кого заберуть гроші згідно з бюджетом на 2020 рік

Верховна Рада ухвалила рішення забрати акциз з палива з дорожнього фонду, як це планувалося на 2020 рік, і залишити гроші в місцевому бюджеті. Таке рішення насамперед підтримали мажоритарники (зокрема з правлячої "Слуги народу").

Так, відповідний законопроєкт №2144 підтримали 282 народні депутати. Також проєкт закону передбачає створення боргового агентства для більш ефективного управління бюджетними коштами та реалізації довгострокових цілей з управління державним боргом. Агентство має стати центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом і підпорядковуватиметься Міністерству фінансів.

Фото з місця інциденту facebook.com/ternopilpolice

Однак в підсумку бюджет виявився незбалансованим – дірку у 8 млрд грн покрили, урізавши фінансування регіонів. У коментарі OBOZREVATEL глава профільного комітету Данило Гетманцев заявив, що це не скандал, а всього лише дискусії. Водночас всі опозиційні партії парламенту виступили проти. Наприклад, Петро Порошенко (фракція "Європейська солідарність") заявив, що так усім міським головам для того, щоб отримати кошти, доведеться випрошувати гроші з центру. Це, фактично, робить їх залежними.

До речі, раніше з подібними заявами виступали і представники місцевої влади. Наприклад, мер Дніпра Борис Філатов і міський голова Києва Віталій Кличко. Останній уточнив, що на місцеві бюджети переносять тягар виплат соціальних гарантій. А вони можуть виявитися не по кишені, в такому разі місцевій владі доведеться економити на інших статтях витрат, наприклад, дорогах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що різкого підвищення заробітних плат учителям у 2020 році не буде.

В Україні зарплати всім держслужбовцям будуть платити на банківські картки, а не готівкою. Це допоможе щороку економити 60 млн грн.

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