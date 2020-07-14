"Слуга народу" скасувала радянські норми на ринку металобрухту

Ринки та компанії 15:31, 14.07.2020

Верховна Рада у вівторок, 14 липня, ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №2426 про ринок металобрухту, який повинен вивести цю сферу з тіні.

За законопроект проголосувало 237 депутатів, зокрема, фракція "Слуга народу" дала 217 голосів.

Результати голосування
Телеканал "Рада"

Про що мова в законі

У пояснювальній записці сказано, що він скасовує застарілі обмеження і надмірний контроль за тими, хто займається бізнесом, пов'язаним з металобрухтом. Там зазначають, що багато які з них були пережитками ще радянських часів. Це повинно знизити рівень корупції у цій сфері.

  1. Скасовується поділ металобрухту на промисловий і побутовий.

  2. Спрощуються вимоги до заготівлі брухту (без його переробки).

  3. Усуваються неефективні і надмірні механізми державного регулювання.

  4. Спрощуються розрахунки з фізичними особами за готівковий розрахунок.

  5. Усуваються правові колізії в частині відповідальності за здійснення операцій з металобрухтом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 липня Верховна Рада у другому читанні і в цілому ухвалила закон, яким легалізувала казино в Україні.

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