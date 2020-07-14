'Слуга народу' скасувала радянські норми на ринку металобрухту

Верховна Рада у вівторок, 14 липня, ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №2426 про ринок металобрухту, який повинен вивести цю сферу з тіні.

За законопроект проголосувало 237 депутатів, зокрема, фракція "Слуга народу" дала 217 голосів.

Результати голосування Телеканал "Рада"

Про що мова в законі

У пояснювальній записці сказано, що він скасовує застарілі обмеження і надмірний контроль за тими, хто займається бізнесом, пов'язаним з металобрухтом. Там зазначають, що багато які з них були пережитками ще радянських часів. Це повинно знизити рівень корупції у цій сфері.

Скасовується поділ металобрухту на промисловий і побутовий. Спрощуються вимоги до заготівлі брухту (без його переробки). Усуваються неефективні і надмірні механізми державного регулювання. Спрощуються розрахунки з фізичними особами за готівковий розрахунок. Усуваються правові колізії в частині відповідальності за здійснення операцій з металобрухтом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 липня Верховна Рада у другому читанні і в цілому ухвалила закон, яким легалізувала казино в Україні.