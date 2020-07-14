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"Слуга народу" скасувала радянські норми на ринку металобрухту

Ринки та компанії
1,6 т.
'Слуга народу' скасувала радянські норми на ринку металобрухту

"Слуга народу" ухвалила закон про ринок металобрухту. Коллаж Обозревателя

Верховна Рада у вівторок, 14 липня, ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №2426 про ринок металобрухту, який повинен вивести цю сферу з тіні.

За законопроект проголосувало 237 депутатів, зокрема, фракція "Слуга народу" дала 217 голосів.

Результати голосування

Результати голосування Телеканал "Рада"

Про що мова в законі

У пояснювальній записці сказано, що він скасовує застарілі обмеження і надмірний контроль за тими, хто займається бізнесом, пов'язаним з металобрухтом. Там зазначають, що багато які з них були пережитками ще радянських часів. Це повинно знизити рівень корупції у цій сфері.

  1. Скасовується поділ металобрухту на промисловий і побутовий.

  2. Спрощуються вимоги до заготівлі брухту (без його переробки).

  3. Усуваються неефективні і надмірні механізми державного регулювання.

  4. Спрощуються розрахунки з фізичними особами за готівковий розрахунок.

  5. Усуваються правові колізії в частині відповідальності за здійснення операцій з металобрухтом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 липня Верховна Рада у другому читанні і в цілому ухвалила закон, яким легалізувала казино в Україні.

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