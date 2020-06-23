"Слуга народу" пропонує в 750 разів підняти мита на документи: ціни

В Україні, щоб засвідчити заповіт, підтвердити підпис або написати довіреність, доведеться платити в десятки разів більше. Державне мито на нотаріальні послуги пропонують підвищити в 17-750 разів (залежно від послуги).

Відповідне нововведення описані в законопроєкті №3236-1, який зареєстрував нардеп від "Слуги народу", глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Детальніше про те, які послуги і як можуть подорожчати – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що може подорожчати?

Державні нотаріуси повинні стягувати плату за свої послуги у вигляді мита. Її розмір встановлювався ще в 90-х і дійсно застарів. Але замість того, щоб розібратися, яка сума дійсно покриє витрати, Данило Гетманцев вирішив одним рішенням в десятки разів збільшити ціни.

Ось як подорожчають основні послуги:

Запевнити заповіт

Зараз: 85 копійок.

Буде: 255 грн.

За дублікат нотаріально завірених документів

Зараз: 51 копійка.

Буде: 85 грн.

Завірити підпис на документі

Зараз: 34 копійки.

Буде: 170 грн.

За підтвердження доручення на право користування автомобілем:

Зараз: родича першої лінії: 1,7 грн. Чи не родичам: 5,1 грн.

Буде: родича першої лінії: 170 грн. Чи не родичам: 255 грн.



Послуги нотаріусів різко подорожчають beg.dp.ua

Таким чином, за засвідчення заповітів доведеться заплатити в 300 разів більше, за доручення – в 50-750 разів, за засвідчення справжності кожного підпису на документах (в 500 разів), за передачу заяв громадян (в 17 разів), за видачу дублікатів нотаріально засвідчених документів (в 167 разів).

Навіщо підвищувати ціни?

"Внесення даного законопроєкту обумовлено необхідністю запобігання зменшенню доходів місцевих бюджетів в сучасних умовах", – написав Гетманцев в пояснювальній записці.

Юрист Олександр Плахотник додає: ціни дійсно можна підвищити, але не для наповнення бюджету, а для компенсації витрат на надання самих послуг. "Мита на нотаріальні послуги не можуть бути істотним джерелом поповнення бюджету. Варто розуміти, що до державних нотаріусів звертаються, в тому числі, і українці, які не можуть собі дозволити платити багато за такі ж послуги у приватних нотаріусів. Плата повинна бути порівнянна витраченим ресурсам , а не збагачувати бюджет", – впевнений юрист.

Скільки коштують такі послуги у приватних нотаріусів?

Державні нотаріуси за вказаний вище перелік послуг можуть брати тільки держмито. За додаткові послуги (консультації тощо) доведеться платити по прайсу, який затвердила обласний відділ Мін'юсту.

Приватні нотаріуси ж беруть стільки, скільки захочуть. Єдине обмеження для них: не можна поставити вищу за ціну, ніж у конкурентів, інакше всі підуть до конкурента. Для порівняння, якщо послугу "запевнити заповіт" Гетманцев пропонує оцінити в 255 грн, що вже в десятки разів дорожче, ніж зараз, то у приватного нотаріуса в Києві за цю ж послугу доведеться заплатити як мінімум 700 грн.

Ціна відрізняється в сотні разів, але до державного нотаріуса часто йдуть малозабезпечені українці, попередньо записавшись і відстоявши чергу, приватні ж роблять все те ж, але без черг і за відносно великі гроші.