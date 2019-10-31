"Слуга народу" ухвалила закон про незаконне збагачення: всі подробиці нововведення

Верховна Рада у четвер, 31 жовтня, у другому читанні та в цілому ухвалила президентський законопроєкт №1031, який вводить кримінальне покарання за незаконне збагачення.

Документ підтримали 259 народних депутатів, з них 227 дала фракція партії "Слуга народу". (Щоб подивитися результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Головні тези проєкту:

Внесення змін до Цивільного кодексу. У такий спосіб у законі з'явиться підстава, щоб забирати активи, набуті внаслідок корупції та махінацій із бюджетом.

Конфіскація стосуватиметься винятково чиновників (як місцевого, так і державного рівнів). Щоб потрапити під статтю, треба мати рахунок у банку, машину, нерухомість, коштовності на суму, що значно перевищує офіційний дохід.

Підставою для притягнення до відповідальності передбачена різниця у 500 прожиткових мінімумів для працездатних – більш ніж один мільйон гривень. Право на звернення до суду з відповідним позовом надається прокурорам антикорупційної прокуратури – крім справ, де відповідачами є посадові особи НАБУ і САП.

Наприклад, якщо всі доходи чиновника – 3 млн грн, при цьому він придбав майно на суму у 5 млн грн, його можуть притягнути до відповідальності. Тоді рішенням суду частина активів (гроші, нерухомість, машини) можуть забрати в рахунок державного бюджету.

Якщо факт незаконного збагачення буде доведено, це може загрожувати винному позбавленням волі терміном від 5 до 10 років із забороною працювати на певних посадах до трьох років.

Результати голосування Телеканал "Рада"

Голосування по фракціях Телеканал "Рада"

"Слуга народу" ухвалила закон про незаконне збагачення

Як писав OBOZREVATEL :

26 лютого Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Основному Закону статтю 368-2 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за незаконне збагачення.

Були оприлюднені імена нардепів, які підписали конституційне подання з проханням визнати статтю неконституційною.

27 лютого у Національному антикорупційному бюро заявили, що всі кримінальні провадження у ст. 368-2 Кримінального кодексу будуть закриті без права поновлення у майбутньому.

Замість скасованої статті на той час президент України Петро Порошенко 28 лютого підписав законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Свою пропозицію подав і чинний глава держави Володимир Зеленський.

У Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт про відповідальність за незаконне збагачення. Він передбачає за нелегальні доходи забороняти чиновникам працювати на державу і обмежувати їхню свободу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!