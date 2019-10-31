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31 жовтня • оновлено в 18:28
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"Слуга народу" ухвалила закон про незаконне збагачення: всі подробиці нововведення

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Верховна Рада у четвер, 31 жовтня, у другому читанні та в цілому ухвалила президентський законопроєкт №1031, який вводить кримінальне покарання за незаконне збагачення.

Документ підтримали 259 народних депутатів, з них 227 дала фракція партії "Слуга народу". (Щоб подивитися результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Головні тези проєкту:

  • Внесення змін до Цивільного кодексу. У такий спосіб у законі з'явиться підстава, щоб забирати активи, набуті внаслідок корупції та махінацій із бюджетом.

  • Конфіскація стосуватиметься винятково чиновників (як місцевого, так і державного рівнів). Щоб потрапити під статтю, треба мати рахунок у банку, машину, нерухомість, коштовності на суму, що значно перевищує офіційний дохід.

  • Підставою для притягнення до відповідальності передбачена різниця у 500 прожиткових мінімумів для працездатних – більш ніж один мільйон гривень. Право на звернення до суду з відповідним позовом надається прокурорам антикорупційної прокуратури – крім справ, де відповідачами є посадові особи НАБУ і САП.

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Наприклад, якщо всі доходи чиновника – 3 млн грн, при цьому він придбав майно на суму у 5 млн грн, його можуть притягнути до відповідальності. Тоді рішенням суду частина активів (гроші, нерухомість, машини) можуть забрати в рахунок державного бюджету.

Якщо факт незаконного збагачення буде доведено, це може загрожувати винному позбавленням волі терміном від 5 до 10 років із забороною працювати на певних посадах до трьох років.

Результати голосування

Результати голосування

Телеканал "Рада"

Голосування по фракціях

Голосування по фракціях

Телеканал "Рада"

"Слуга народу" ухвалила закон про незаконне збагачення

"Слуга народу" ухвалила закон про незаконне збагачення

Як писав OBOZREVATEL :

  • 26 лютого Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Основному Закону статтю 368-2 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за незаконне збагачення.

  • Були оприлюднені імена нардепів, які підписали конституційне подання з проханням визнати статтю неконституційною.

  • 27 лютого у Національному антикорупційному бюро заявили, що всі кримінальні провадження у ст. 368-2 Кримінального кодексу будуть закриті без права поновлення у майбутньому.

  • Замість скасованої статті на той час президент України Петро Порошенко 28 лютого підписав законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Свою пропозицію подав і чинний глава держави Володимир Зеленський.

  • У Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт про відповідальність за незаконне збагачення. Він передбачає за нелегальні доходи забороняти чиновникам працювати на державу і обмежувати їхню свободу.

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Теми
Реформи в Україні Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
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Куни Чан
Куни Чан
И начать стоит с нового ген.прокурора, вот только он сам себя не посадит))))))
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