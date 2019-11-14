"Слуга народу" ухвалила бюджет на 2020 рік: головні нововведення

Верховна Рада 14 листопада 280 голосами ухвалила в другому читанні і в цілому бюджет України на 2020 рік. Це стало рекордно швидким голосуванням. Депутати не розглядали правки в сам документ (щоб подивитися поіменне голосування, дочитайте новину до кінця).

Третина всіх доходів бюджету, по 10 тисяч гривень з кожного українця або понад 420 млрд грн – стільки доведеться віддати на погашення та обслуговування боргу. Це головна стаття витрат. Бюджет країни підготувало Міністерство фінансів. А враховуючи, що саме вони відповідають за боргову політику, кошти на це фактично забрали в інших центральних органів виконавчої влади.

Бюджет на субсидії скоротили до 47 млрд (у 2019 році – 55 млрд грн). Цих грошей, впевнені в Кабміні, вистачить. Мовляв, всі, хто потребують, кошти отримають. Хоча ще зовсім нещодавно нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, навпаки, обіцяв – кількість субсідіантів збільшать. В підсумку ж, з урахуванням зростання тарифів на комуналку, все більше сімей сплачуватимуть рахунки самостійно.

Проблемна стаття – пенсії. Кабмін Гройсмана розробив реформу, яка передбачала щорічний перерахунок пенсій. Цьогоріч його провели вперше (до слова, деякі пенсії зросли більш ніж на 1000 грн), а ось в наступного року питання перерахунку все ще в підвішеному стані. На Пенсійний фонд виділили 173 млрд грн (в 2019 році – 167,5 млрд грн).

На дороги буде закладено 73,7 млрд грн, що на 37% більше, ніж в минулого року. "Це не означає, що тільки ці гроші витратимо на дороги. Є багато ідей, як збільшити цю суму (міжнародні партнери тощо), але в бюджеті 73,3 млрд – рекорд, і він дуже показовий. Звісно, нам потрібно реконструювати аеропорти (насамперед мова про смуги). Як я вже говорив, потрібно боротися за кожне життя, але ми хочемо серйозно інвестувати в автошляхи, щоб знизити смертність на дорогах", – прокоментував прем'єр Олексій Гончарук.

На оборону витратять 5,45% ВВП (245,8 млрд грн). З них Міноборони отримає 116,1 млрд грн (було 102 млрд), 9 млрд держгарантій на закупівлю (було 3 млрд), спеціальна служба транспорту – 1,4 млрд грн (було 0,8 млрд). Міністерству внутрішніх справ дадуть 93 млрд грн.

А ось від легалізації грального бізнесу Кабмін планує отримати всього лише 3 млрд грн. Ця сума в рази нижче, ніж раніше озвучувалася. Наприклад, фінансовий аналітик Володимир Мазуренко вважає: українська економіка втрачає майже $1 млрд щорічно через заборону грального бізнесу. Так, до 2009 року в країні працювало понад 10 тис. закладів, а сфера надавала приблизно 200 тис. робочих місць.

Приватизація принесе всього 12 млрд грн. Хоча, як показувала практика, і цей план можуть зірвати. Водночас сам бюджет можна назвати скоріше бюджетом боржника, а не молодого реформатора.

Ще кілька цифр:

Доходи - 1,093 трлн грн;

Витрати - 1,195 трлн грн;

На освіту витратять 145,1 млрд грн;

Охорона здоров'я - 113,3 млрд грн;

На культуру і інформацію - 9,2 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2019 року в Україні не виконали план надходжень до бюджету на 7,8 млрд грн, водночас митниця відстає вже дванадцятий місяць поспіль.

У липні 2019 року надходження до бюджету України перевиконали плани, а ось загалом з початку року утворився дефіцит у 21,9 млрд грн.

В Україні у вересні промисловість знизилася на 1,1% у фізичних обсягах проти минулорічних показників.

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