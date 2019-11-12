"Слуга народу" підтримала закон про легалізацію видобутку бурштину

Верховна Рада в першому читанні проголосувала за законопроект №2240, який змінює правила видобутку бурштину в Україні.

За документ проголосували 342 народних депутата, з них 227 дала більшість від партії "Слуга народу". (Щоб подивитися результати голосування, доскрольте до кінця новини).

Законопроект змінює процедуру отримання ліцензії на видобуток бурштину, роблячи її прозорою і доступною. Контролювати видачу таких ліцензій повинна держава, а видача ліцензій буде здійснюватися громадянам України та установам, в тому числі державним.

Згідно з текстом законопроекту, дозволу на дослідження родовищ бурштину та його видобуток видаватимуть на п'ять років.

Аукціони з продажу ліцензій на видобуток бурштину проводитимуть у вигляді електронних торгів в інтернеті. Заявки на участь в аукціонах також потрібно буде подавати в електронній формі через електронний кабінет. При цьому площа ділянки, на який видається ліцензія, не може перевищувати 10 гектар.

Новина доповнюється ...

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся