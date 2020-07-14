"Слуга народу" легалізувала казино в Україні

Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила закон, яким легалізувала казино в Україні.

Законопроєкт №2285-д у вівторок, 14 липня, підтримали 248 народних депутатів, з них 224 голоси дала фракція "Слуга народу" (щоб подивитись результати голосування, доскрольте до кінця сторінки). Після першого читання в січні до документа було подано 3500 поправок.

Ініціатор законопроєкту – депутат від "Слуги народу" Олег Марусяк.

Результати голосування Телеканал "Рада"

Результати голосування за фракціями Телеканал "Рада"

Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com

Новина доповнюється...

Про що йдеться в законопроєкті

Законопроєкт №2285-д вводить норми щодо реклами азартних ігор, кримінальну відповідальність за проведення азартних ігор без ліцензії, обмеження на розташування гральних закладів на вулицях. Таким чином, зали гральних автоматів будуть лише у готелях категорії 3, 4, 5 зірок.

Документ передбачає комплексне регулювання ринку азартних ігор, зокрема запроваджується:

система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор;

розмір плати за ліцензії залежатиме від виду гри, кількості грального обладнання та розташування грального бізнесу;

жорсткі вимоги до фінансового стану організаторів азартних ігор з метою гарантування виплат виграшів.

Законодавча ініціатива пропонує штрафувати від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів за прийняття ставок від особи, що не досягла 18 років.

Також закон передбачає створення реєстру осіб, яким обмежені доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх – це так званий "реєстр лудоманів" (людей із залежністю від азартних ігор).

Водночас із цим створюються обмеження щодо діяльності операторів, які не зареєстровані в Україні та не мають відповідної ліценції. Зокрема:

участь в організованій без ліцензії азартній грі тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 30 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

організація та проведення азартних ігор без ліцензії карається позбавленням волі на термін від 5 до 8 років із конфіскацією грального обладнання та приміщень;

ті самі дії, вчинені особою, раніше судимою за відповідний злочин, караються позбавленням волі на термін від 8 до 12 років із конфіскацією грального обладнання та приміщень;

передбачається покарання для працівників правоохоронного органу у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років за бездіяльність щодо незаконних азартних ігор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні запропонували звільнити від податків гральні заклади. Таку ініціативу висунув комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Норма передбачає нульові податки на найближчі два роки після легалізації казино.