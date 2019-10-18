"Слуга народу" хоче скасувати військовий збір: на скільки збільшаться зарплати українців

Якщо в Україні скасують воєнний збір, середній розмір зарплат збільшиться приблизно на 160-200 грн. При цьому в бюджет щорічно не потраплятимуть близько 20 млрд грн.

Про це свідчать розрахунки, зроблені OBOZREVATEL після того, як нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубинський вніс два законопроекти про скасування податку "на війну". На його думку, військовий збір фактично повторює фіскальні функції податку на доходи фізичних осіб. А це зменшує конкурентоспроможність вітчизняних підприємств і підштовхує роботодавців видавати зарплату "в конвертах".

У партії влади вважають, що економіка України росте і податок можна прибрати. Якщо законопроект приймуть, військовий збір буде скасовано з 1 січня 2020 року.

У попередні роки українці заплатили військового збору:

2018 рік – 18 млрд 723 млн грн;

2017 рік – 15 млрд 67 млн грн;

2016 рік – 11 млрд 457 млн грн;

2015 рік – 9 млрд 153 млн грн;

2014 рік – 2 млрд 523 млн грн.

У 2019-му, з урахуванням зростання заробітних плат, українці заплатять близько 20 млрд грн військового збору. Платити повинні з усіх зарплат і заробітків (1,5%). Для прикладу, при офіційній виплаті в 20 тис. грн щомісяця доведеться віддавати 300 грн. А з середньої зарплати (трохи більше 10 тис. грн) – близько 160 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда Володимира Зеленського заговорила про можливе скасування військового збору. Якщо це станеться, в кишенях українців щороку буде залишатися близько 20 млрд грн.

Глава Офісу президента Андрій Богдан заявив про те, що в разі зростання економіки в Україні військовий збір з доходів знімуть. В результаті середня зарплата може збільшитися приблизно на 150 грн.

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