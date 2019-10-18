Таксистів обкладуть податками? Подробиці резонансної ідеї "Слуги народу"

"Слуга народу" запропонувала обкласти податками таксистів. Депутати хочуть упорядкувати ринок перевезень, обіг якого оцінюють у 50 млрд грн/рік. Нелегалів пропонують жорстко штрафувати.

Про це заявив помічник депутата від партії влади Данила Гетманцева Дмитро Михайленко в Facebook. За його словами, законодавці придивляються до досвіду Польщі, де вдалося взяти під контроль диспетчерські, а ті команії, що займаються посередництвом незаконно, штрафують на $30 тис.

"У Польщі відбулася легалізація посередників – диспетчерських, діяльність яких тепер вимагає ліцензії. ... Диспетчерські зобов'язані зберігати всю інформацію про доходи таксистів і надавати її на першу вимогу контролюючих органів. Таким чином, диспетчерська – юридична особа, яка веде діяльність і сплачує податки в цій країні, передає замовлення тільки легальним перевізникам, перевіряє у них документи, укладає договір з водієм від імені клієнта, збирає інформацію про вартість, дані про автомобілі та водіїв. Штраф за незаконне посередництво $30 тис", – написав Михайленко.

В "Слугу народу" запропонували таку модель оподаткування таксистів.

диспетчерські – юрособи, яке зареєстровані і платат податки в Україні. Це податковий агент, який контролює таксистів і доповідає державі про їхні доходи. У випадку незаконного посередництва буде отримувати великі штрафи. Їх будуть відносити до среденього і великому бізнесу.

таксисти діляться на професійних (у яких це основна робота, середній і малий бізнес) і для яких це непостійний дохід (самозайняті);

в залежності від цього таксисти можуть працювати як платники 1, 2 і 3 груп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні велика частина ринку таксі перебуває в тіні. Таксометри в машинах не встановлюють, тарифи ніхто не обмежує, а в разі ДТП компенсувати збиток пасажиру вкрай складно.

В Україні президент заробляє примерно в 3-4 рази менше, чем київський таксист.

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