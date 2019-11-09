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9 листопада • оновлено в 20:41
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"Слуга народу" готує революцію для "євроблях": нововведення законопроєкту

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У Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти № 2342 і 2345, авторства нардепа від "Слуги" Олексія Ковальова. Документ кардинально змінить правила для "євробляхерів".

Так, як йдеться в матеріалі OBOZREVATEL, ідеї включають в себе: протягом 180 календарних днів з дня набрання чинності законопроекту не враховувати віковий коефіцієнт при розрахунку акцизного збору. також:

  • не враховувати екологічний стандарт (Євро-5);

  • призупинити дії підвищувальних коефіцієнтів до ставок акцизу (для авто віком 5-8 років – коефіцієнта 40, старше 8 років – 50);

  • з 1 січня 2021 року вилучення з переліку підакцизних товарів легкових автомобілів, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і більше, транспортних засобів для перевезення вантажів.

В Україні можуть істотно знизити податок на "евробляхі"

В Україні можуть істотно знизити податок на "евробляхі"

politeka.net

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Ще півроку на розмитнення: у Раді прояснили питання з "євробляхами"

Автоюрист Денис Коніушко вважає, що такий формат загравання з евробляхерамі несправедливий. Прийняті закони минулим парламентом діють близько року, багато власників авто заплатили ще за старими розцінками.

Як розповідав OBOZREVATEL :

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