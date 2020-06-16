Нардеп Юрчишин сказав, як "Слуга народу" зібралася повернути в Крим воду

Депутати "Слуги народу" виключили зі списку підприємств, які не підлягають приватизації, дві компанії, що займаються постачанням води до Криму.

Йдеться про Управління Північно-Кримського каналу та Управління Головного Каховського магістрального каналу, які раніше згадувалися в законопроєкті №2831-1 авторства президентської фракції. Про це заявив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок, 16 червня.

"Сьогодні на комітеті з питань антикорупційної політики буде спроба повернути українську воду в Крим для того, щоб забезпечувати потреби окупантів (засідання комітету почалося о 15:30, - Ред.). У законопроєкті 2831-1 авторства "Слуги народу" з переліку підприємств, що не підлягають приватизації, зникли Управління Північно-Кримського каналу та Управління Головного Каховського магістрального каналу. Це два державні підприємства, ключовим завданням яких є забезпечувати Крим українською водою", – розповів Юрчишин.

На його думку, дії "слуг народу" – це спроба знайти механізм відновлення постачання води в Крим.

"Дивним чином у законопроєкті, який ініціювали депутати більшості, зникає заборона на приватизацію державних підприємств, які забезпечують роботу кримських каналів. Що це? Черговий прояв непрофесіоналізму чи реалізація російських планів?" – додав нардеп.

Про схему вже попереджали

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Хлань заявив, що влада України може приховано готуватися до початку подання води в анексований Росією Крим.

За його даними, Каховський магістральний і Північно-Кримський канали планують передати в управління акціонерній компанії "Води Таврії", щоб приховано приватизувати. А та вже як приватна структура через фірми-прокладки теоретично зможе домовлятися про продаж води окупантам.

Раніше народний депутат України від "Слуги народу", глава бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Аристов озвучив ідею заробляти, продаючи воду в анексований Крим. Маючи на увазі півострів, Аристов сказав про продаж "в Росію".