Слово за Києвом: МВФ поставив Україні умови за новою програмою

У МВФ вимагають від України виконати поставлені раніше умови, щоб була запущена програма кредитування на $5,5 млрд.

Про це в п'ятницю, 17 січня, сказала директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє "Укрінформ". Нагадаємо, серед вимог МВФ – заборона на повернення банків колишнім власникам, врегулювання тарифів і завершення реформ.

"Що стосується України, ми дійшли згоди на робочому рівні, яке передбачає виконання певних умов. Робота триває, і наш персонал продовжує взаємодіяти з Україною. Як тільки ці умови будуть виконані, для нас це буде означати момент для скликання нашої Виконавчої ради", – зазначила голова Фонду.

Співпраця з МВФ

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

Україна досягла домовленості (Staff Level Agreement) за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом.

В американському посольстві підкреслили, що успішна програма Міжнародного валютного фонду має вирішальне значення для економічного зростання України.

У Міжнародному валютному фонді назвали умовами для нового траншу Україні на $5,5 млрд прийняття закону про неможливість повернення банків екс-власникам, врегулювання тарифів і завершення реформ.

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