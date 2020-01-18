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18 січня • оновлено в 13:30
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Слово за Києвом: МВФ поставив Україні умови за новою програмою

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У МВФ вимагають від України виконати поставлені раніше умови, щоб була запущена програма кредитування на $5,5 млрд.

Про це в п'ятницю, 17 січня, сказала директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє "Укрінформ". Нагадаємо, серед вимог МВФ – заборона на повернення банків колишнім власникам, врегулювання тарифів і завершення реформ.

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"Що стосується України, ми дійшли згоди на робочому рівні, яке передбачає виконання певних умов. Робота триває, і наш персонал продовжує взаємодіяти з Україною. Як тільки ці умови будуть виконані, для нас це буде означати момент для скликання нашої Виконавчої ради", – зазначила голова Фонду.

Співпраця з МВФ

Співпраця з МВФ

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

  • Україна досягла домовленості (Staff Level Agreement) за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом.

  • В американському посольстві підкреслили, що успішна програма Міжнародного валютного фонду має вирішальне значення для економічного зростання України.

  • У Міжнародному валютному фонді назвали умовами для нового траншу Україні на $5,5 млрд прийняття закону про неможливість повернення банків екс-власникам, врегулювання тарифів і завершення реформ.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
кредитування України
Місце
Україна
Теги
кредит транш МВФ
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Главное землицу продайте и будет кеш на кармане у властьимущих, а нерабы за пайку пусть пашут - вот она мечта сведомого быдла!
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Судоплатов Павел
Судоплатов Павел
ну шо селяне, помог вам фесьмирсвами ? до последней нитки хутор обдерут ! слава украини !
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Главное условие МВФ - это продажа земли ... с этим в принципе все согласны (иначе долги не отдать) прения проходят только по одному вопросу украинцы хотят продать землю с крепостными , а запад говорит что там украинцы ненужны у де высочайшие технологии где скоту не место ....
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