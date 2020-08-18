"Слід Азарова", особняк на березі й ексглава "Нафтогазу": кого прокуратура Києва намагається виселити з Труханового острова

У Києві прокуратура намагається забрати землю на Трухановому острові, яку місцева влада передала в оренду на 10 років фірмі "Світ природи". Ця ж компанія вже володіє на вказаній ділянці величезним особняком. Пов'язані з фірмою колишній глава "Нафтогазу", заступник Миколи Азарова, що втік з України, а також екснардеп Олег Немировський.

Детальніше про те, як і кому землю на Трухановому острові передали в оренду, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

У кого прокуратура хоче забрати ділянку на острові

Кілька днів тому прокуратура Києва заявила, що через суд намагається змусити місцеву владу скасувати рішення про передання земельної ділянки на острові Труханів у оренду якійсь компанії. Причина: силовики впевнені, що землю передають не для рекреаційних цілей, доступ простих городян обмежать, а землю будуть використовувати у своїх цілях. Тим більше, на ній уже встигли побудувати шикарний особняк.

"Згідно із законом, земельні ділянки в межах прибережних захисних смуг можуть передаватися для рекреаційних цілей без обмеження доступу громадян до водойми", – пояснили в пресслужбі відомства. При цьому співробітники прокуратури не стали називати ні компанію, яка отримала ділянку в оренду, ні адресу або кадастровий номер. Єдине – показали землю на мапі.

Цю ділянку, на думку прокуратури, здали в оренду незаконно gp.gov.ua

OBOZREVATEL вивчив кадастрову карту Києва і з'ясував, що йдеться про ділянку №8000000000: 66: 438: 0053.

Земельна ділянка на кадастровій карті Києва e.land.gov.ua

Ще в лютому Київська міська рада ухвалила рішення передати цю ділянку фірмі "Світ природи".

У вересні ж прокуратура через суд спробує скасувати вказане рішення. "Світ природи" в зазначеній справі є одним із відповідачів.

Прокуратура у вересні спробує скасувати рішення місцевої влади Youcontrol

"Світ природи" ще 16 років тому заснувала якась Наталія Волуйко разом зі "Будівельним Союзом". Останній належав їй спільно з Мариною Ленінг, дружиною Вадима Копилова (був головою правління "Нафтогазу" і заступником Миколи Азарова, який втік з України, коли той обіймав посаду міністра фінансів).

Зараз "Світ природи" офіційно належить колишньому нардепу Олегу Немирівському. Що цікаво, ймовірний брат колишнього політика Ігор Немировський прописаний разом із Наталією Волуйко за однією адресою (вулиця Воздвиженська, будинок 31А). Можна припустити, що два політики, Немирівський і Копилов, оформили "Світ природи" через наближених до себе жінок. Пізніше підприємство переоформили на самого Немирівського.

Чому передання землі спірне

Триповерховий особняк, як видно на опублікованій прокуратурою фотографії, огороджений парканом. Поруч розташована зона для барбекю, гаражі на цілий автопарк. Є і власний вихід до води. Вся ця розкіш розташована на ділянці площею 0,58 га.

На ділянці розташований особняк gp.gov.ua

Офіційно це приміщення "нежитлове", при цьому площа нерухомості становить 910 кв.м і на склад будинок зовсім не схожий. Юрист Олександр Плахотник у коментарі OBOZREVATEL пояснив: договір оренди можна легко розірвати, якщо буде порушено правила використання ділянки. І порушенням може бути, наприклад, обмеження доступу до території.

"Це берегова територія, вона не може забудовуватися в такий спосіб і не може бути обмежена. До берега можуть мати доступ усі охочі. Чому місцева влада ухвалила рішення передати ділянку компанії, знаючи, що її експлуатують як територію особистого маєтку, гарне запитання. І в цьому питанні також повинна розібратися прокуратура ", – додає Плахотник.