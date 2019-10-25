'Скоротити витрати!' Зеленський несподівано пішов проти чиновників

Президент України Володимир Зеленський зажадав скоротити на 10% витрати на держчиновників.

Про це він сказав на нараді з підготовки бюджету-2020 до другого читання, повідомляється на сторінці глави держави в Facebook. "Поставив завдання скоротити видатки держбюджету на наступний рік на утримання чиновників на 10%. Це дозволить зекономити кошти та направити їх на соціально важливі статті бюджету. Це скорочення не має торкнутися учителів та лікарів – тих, від кого залежить майбутнє України", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці в 2020-му своїми податками в першу чергу будуть фінансувати оборону і соціалку. На ці статті витрат у проекті бюджету передбачено" найбільші суми.

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