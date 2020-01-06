Скільки платять в Apple: компанія опублікувала зарплати Тіма Кука і рядових співробітників

Найбільше в Apple заробляє гендиректор Тім Кук. Його місячний оклад становить $250 тис. плюс численні бонуси. Рядовий співробітник компанії в середньому заробляє $ 4,7 тисячі на місяць.

Про це йдеться в опублікованому компанією фінансовому звіті. Всього Кук отримав понад $ 11,5 млн у вигляді заробітної плати за 2019-й. Інші члени керівництва компанії мають оклад в три рази нижчий, однак більш високі бонуси.

Скільки платять в Apple

Кук також отримав більше 800 тис. ы витрати на забезпечення безпеки в розмірі 457 тис. однак це всього лише невелика частина доходу глави компанії. Він володіє майже 848 тисячами акцій Apple, ринкова вартість яких оцінюється в $ 254 млн. Тільки в 2019-м за рахунок своїх акцій він отримав $ 113 млн.

Тім Кук positime.ru

"Річна базова зарплата для міс Адамс, пані Арендс, г-на Маестро і г-на Вільямса залишилися в розмірі $ 1 млн. Річний базовий оклад пана Кука залишився на рівні $ 3 млн", – йдеться в звіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що в 2020 році темпи зростання реальної зарплати в Україні складуть близько 10%.

З 1 січня 2020 року вперше з 2008 року мінімальна зарплата в Україні стала вище, ніж в Росії і Білорусі.

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