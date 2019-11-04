Скільки отримав бюджет від розмитнення євроблях: названо вражаючі цифри

Власники "євроблях" із січня до кінця жовтня 2019 року заплатили до бюджету України 7,1 млрд гривень. А від початку розмитнення – майже 8 млрд гривень.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби, що опубліковані на її сайті. Зокрема і під час розмитнення авто на іноземній реєстрації їхні власники заплатили ПДВ на суму 2,362 млрд гривень, акцизу – 4,051 млрд гривень. Ще 704,9 млн гривень надійшло у вигляді мита на транспортні засоби.

У грудні 2018 року, коли влада дозволила розмитнення "євроблях", їхні господарі заплатили 861,5 млн гривень. Загалом від початку легалізації цих автомобілів до бюджету надійшло 7,979 млрд гривень.

"Євробляхи" в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 19 вересня підписав законопроєкт президента Володимира Зеленського про відкладення введення штрафів для водіїв авто на єврономерах.

У Кабміні до кінця 2019 року мають намір спростити порядок розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації з урахуванням пропозицій "євробляхерів".

В Україні від початку дії штрафів для автомобілів на європейській реєстрації ("євроблях") складено сотні протоколів.

2 жовтня Кабмін оголосив, що власників авто на іноземній реєстрації не штрафуватимуть.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Ковальов запропонував звільнити від акцизного податку легкові автомобілі та кузови до них, вантажні автомобілі, причепи і напівпричепи, автобуси, а також мотоцикли та мопеди.

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