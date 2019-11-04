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4 листопада • оновлено в 15:31
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Скільки отримав бюджет від розмитнення євроблях: названо вражаючі цифри

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Власники "євроблях" із січня до кінця жовтня 2019 року заплатили до бюджету України 7,1 млрд гривень. А від початку розмитнення – майже 8 млрд гривень.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби, що опубліковані на її сайті. Зокрема і під час розмитнення авто на іноземній реєстрації їхні власники заплатили ПДВ на суму 2,362 млрд гривень, акцизу – 4,051 млрд гривень. Ще 704,9 млн гривень надійшло у вигляді мита на транспортні засоби.

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У грудні 2018 року, коли влада дозволила розмитнення "євроблях", їхні господарі заплатили 861,5 млн гривень. Загалом від початку легалізації цих автомобілів до бюджету надійшло 7,979 млрд гривень.

"Євробляхи" в Україні

"Євробляхи" в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 19 вересня підписав законопроєкт президента Володимира Зеленського про відкладення введення штрафів для водіїв авто на єврономерах.

  • У Кабміні до кінця 2019 року мають намір спростити порядок розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації з урахуванням пропозицій "євробляхерів".

  • В Україні від початку дії штрафів для автомобілів на європейській реєстрації ("євроблях") складено сотні протоколів.

  • 2 жовтня Кабмін оголосив, що власників авто на іноземній реєстрації не штрафуватимуть.

  • Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Ковальов запропонував звільнити від акцизного податку легкові автомобілі та кузови до них, вантажні автомобілі, причепи і напівпричепи, автобуси, а також мотоцикли та мопеди.

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Теми
розмитнення авто Авто на єврономерах
Місце
Україна
Теги
податки б/к автомобіль
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