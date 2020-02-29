Скільки коштують американські Javelin для України: Пентагон назвав цифру

Міністерство оборони США підписало контракт на виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin для України та інших країн. Його вартість – $ 18,1 млн.

Про це повідомили в прес-службі Пентагону. Контракт отримала компанія Raytheon / Lockheed Martin Javelin JV. Роботи будуть виконані в Тусоні, штат Арізона, з передбачуваною датою завершення 25 червня 2020 року.

Javelin censor.net.ua

Комплекси можуть отримати наступні країни: Австралія, Чехія, Естонія, Франція, Грузія, Індонезія, Ірландія, Йорданія, Литва, Туреччина, Україна та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що США виділять Україні 300 мільйонів доларів військової допомоги на 2020 рік.

Міністерство оборони України уклало контракти на поставку другої партії протитанкових ракетних комплексів Javelin виробництва США.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram