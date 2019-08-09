Скільки коштували закордонні поїздки Зеленського: озвучено суму

Поїздки за кордон делегацій на чолі з президентом України Володимиром Зеленським у перший місяць його роботи обійшлися бюджету більш ніж у 5,7 млн гривень.

Про це сказали в Державному управлінні справами, повідомляє УНН. Йдеться про період, починаючи з дня його інавгурації 20 травня 2019 року.

"Витрати на забезпечення візитів офіційних делегацій на чолі з Президентом України за кордон склали 4,83 млн гривень, $30,8 тис. і 3,6 тис. євро", – сказано у відповіді Держуправління справами.

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Якщо перевести іноземну валюту в гривні, то загальна сума перевищує 5,7 млн гривень.

Підраховано вартість поїздок Володимира Зеленського за кордон Фото: informator.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, місяць роботи президента Володимира Зеленського і співробітників ВП обійшовся бюджету України майже в 78 млн гривень.

Тим часом керівники Закарпатської, Львівської, Чернівецької та інших митниць, з якими президент України Володимир Зеленський влаштував жорстка розмова, були звільнені.

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