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25 квітня • оновлено в 17:27
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Скільки буде коштувати долар в Україні: аналітики озвучили прогнози

1.2т
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В Україні курс долара після рішення Національного банку знизити облікову ставку з 10 до 8% буде торгуватися біля позначки в 27 грн/$.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Незважаючи на те, що низька облікова ставка призводить до падіння ставок облігацій внутрішньої гозсайма, таку політику НБУ учасники валютного ринку вітають.

"Курс гривні в п'ятницю, 24 квітня, торгується на рівні 27,05 грн за долар. Така динаміка спостерігається після того, як Національний банк України знизив облікову ставку з 10 до 8% річних. Регулятор також повідомив, що очікує отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в розмірі близько 2 млрд доларів вже в поточному кварталі", – нагадує керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Скільки буде коштувати долар в Україні: аналітики озвучили прогнози

Ймовірно, найближчим часом курс гривні збережеться поблизу позначки 27 грн за долар і не піде далеко від цього рівня, припускає аналітик.

Приблизно такі ж оцінки озвучує і колега Шевчишина – керівник відділу аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. Він вважає, що курс в найближчий тиждень буде коливатися біля позначки в 27,1 грн / $. "На найближчий тиждень ми очікуємо помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 грн, а готівковий долар в банках – близько 26,9 / 27,2 грн", – прогнозує Іосуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавируса COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня долар курс валют
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