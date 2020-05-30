Скільки буде коштувати долар після вихідних: НБУ опублікував новий курс

В Україні офіційний курс долара з 29 травня по 1 червня знизиться з 26,9 до 26,86 грн/$.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ. Таким чином валюта продовжить торгуватися нижче психологічної позначки в 27 грн/$. Варто відзначити, що НБУ публікує довідковий (усереднений по всіх угодах) курс, водночас вартість готівкового долара в банках і обмінниках може відрізнятися.

Відзначимо, долар в Україні дешевшав кілька тижнів, а 20 травня тенденція розвернулася на 180 градусів: американська валюта поповзла вгору. Головна причина – іноземці почали активно скуповувати долари напередодні переходу на "адаптивний карантин".

МВФ до 5 червня надасть Україні перший транш у $1,9 млрд, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Усього ми отримаємо $5 млрд за кілька років, віддавати будемо протягом п'яти років і щорічно доведеться переплачувати 2,6%. Щойно ми отримаємо кредит, настрої учасників ринку зміниться. В очікуванні ревальвації американську валюту продаватимуть активніше, це може дозволити тимчасово поліпшити динаміку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні щодо долара в середньому за рік – 29,5 грн.

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