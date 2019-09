Домовляться за ПриватБанк: з'явилась інформація про перевогори влади і Коломойського

Уряд України має намір підписати угоду з мільярдером Ігорем Коломойським по "ПриватБанку".

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав, що Кабмін шукає компроміс з колишнім власником. Про це з посиланням на його коментар в Finacial Times повідомляє "Ліга. Фінанси".

"Я повністю переконаний, що нам потрібно зосередитися на (економічному – Ред.) зростанні зараз і шукати спільні рішення, а не витрачати наші ресурси на боротьбу один з одним. Тому я дуже позитивно ставлюся до будь-якої риторики, спрямованої на пошук компромісу", – сказав Гончарук виданню.

За даними газети, МВФ уже попередив уряд України, що скасування націоналізації "ПриватБанку" може поставити під загрозу нову програму фінансування на $3,9 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Соборної відділення поліції міста Дніпра в середу, 11 вересня, прийшли з обшуками в центральний офіс ПриватБанку.

Нагадаємо, що 21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов в держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанова була докапіталізувати на суму 116,8 млрд гривень.

В кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона до Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., імовірно належить їм.

В цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд при цьому зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь в розгляді справи. Відповідне рішення було прийнято на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Таким чином, він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

"Подана апеляційна скарга на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року по справі №826 / 7432/17 за позовом Ігоря Коломойського про скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ" ПриватБанк "з ринку за участю держави", – йдеться в повідомленні .

Крім того, 24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних з банком осіб.

