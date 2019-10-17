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17 жовтня • оновлено в 10:14
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В українців заберуть трудові книжки: розкрито несподіваний підступ

1.4т Читати матеріал російською

Соціологи вважають, що українці позитивно сприймуть скасування трудових книжок. Але люди старшого віку сприймають "папір" як гарантію безпеки, і авторам реформи потрібно це врахувати.

Таку думку висловив соціолог Андрій Єременко, передає "Сегодня". За його словами, процедура отримання електронних замінників трудових книжок повинна бути простою і зрозумілою, щоб люди не втратили відчуття захищеності.

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"Люди хочуть значного спрощення процедур, але при цьому хочуть гарантій. ... Трудові книжки дають людям, особливо старшого віку, відчуття безпеки. Вони бачать папір, з яким потім прийдуть до Пенсійного фонду, і по цьому паперу їм нарахують пенсію. Тому, щоб скасування паперових трудових книжок не викликало соціальних проблем, потрібно запропонувати людям якийсь простий спосіб, щоб людина могла при необхідності швидко отримати довідку про те, де він працював, скільки і т.д. щоб людина відчувала, що він як і раніше знаходиться в безпеці", – сказав Єременко.

В українців заберуть трудові книжки: розкрито несподіваний підступ

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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