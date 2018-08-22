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Скасування субсидій через лічильники: Рева розповів, кого може торкнутися нововведення

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Кабінет міністрів України 22 серпня планував розглянути постанову щодо скасування субсидій на газ для споживачів без газових лічильників. Однак в останній момент розгляд документу відклали.

Подробиці ініціативи уряду розповів в ефірі ObozTV міністр соціальної політики Андрій Рева. За його словами, українські ЗМІ "не зовсім достовірно передали інформацію" щодо суті постанови.

Як пояснив Рева, в Україні зареєстровано численні випадки, коли люди відмовляються від лічильників. "Норми, на які людям нараховуються платежі, нижчі, ніж ті, які були б, якби був лічильник", - зазначив він.

При цьому міністр наголосив, що до 2021 року лічильники повинні стояти у всіх.

"Уявіть собі - люди претендують на субсидії, але відмовляються від встановлення лічильника. Водночас тариф на встановлення лічильника закладений у вартість газу. Організація, яка продає газ, приходить до громадян, пропонує встановити лічильники, а вони відмовляються. В такому випадку передбачалося, що якщо пропонувалося встановити лічильник, і споживач відмовився, їм тоді пропонували не давати субсидії", - розповів він.

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В Україні різко скоротили субсидії на комуналку

"Водночас інформація прозвучала, що всім, хто не має лічильників, Кабмін хоче скасувати субсидії - це була неправда", - заявив міністр.

"Ця постанова, про яку я говорю, була включена до порядку денного. Але під час обговорення порядку денного перед засіданням Кабміну вона була знята з розгляду, про що потім прем'єр-міністр і сказав", - уточнив Рева.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні кардинально урізали субсидії, і писав про те, як на українцях позначаться нові соціальні нормативи і чому уряд переглянув програму субсидій.

OBOZREVATEL також розрахував, скільки заплатять за комуналку пенсіонер і українець із середньою зарплатою і з субсидією.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVТарифи ЖКГ і субсидіїЦіна на газ
Особа
Андрій Рева
Місце
Україна
Об'єкти
лічильникиЖКХсубсидіїМіністерство соціальної політики
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придеть отопительный сезон и ету власть сбросим как и януковскую.гройсмана и его каб.мин в отставку.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
А зачем вообще субсидии в цеЕвропi? после подписания Абсоциации у нас в стране и зарплаты по 5000 €, и пенсии, и медицина и дороги, и практически все как у них! Нам это еще Кролик говорил!
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