Скасування "Роттердам+" – одна з причин страйку шахтарів, – Федерація роботодавців

Однією з причин, що призвели до кризи в енергогалузі та масових страйків шахтарів, є скасування формули "Роттердам+".

Про це повідомляється на сайті Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України.

"До катастрофічних наслідків у галузі привели, зокрема, рішення про імпорт електроенергії та вугілля з Росії, дискримінація теплової генерації, намагання адміністративно занижувати ціну на ринку, корупція в державній компанії "Центренерго" та формування величезних боргів, скасування дії формули "Ротердам+", – йдеться у повідомленні.

В Федерації роботодавців ПЕК наголосили, що внаслідок таких дій влади на сьогодні основні енергетичні компанії та підприємства працюють або зі збитками, або накопичили величезні борги, а більшість шахт знаходяться у вимушеному простої. Вугілля українських шахт залишилось непотрібним для теплової генерації, його запаси на складах ТЕС та шахт станом на 1 квітня 20202 року складають близько 2,8 млн тон, що на 79% більше, ніж в минулому році та в 5 разів перевищують норму.

В той же час нагадали, що при дії формули "Роттердам+" вугледобувна галузь стабільно працювала, а шахтарі мали роботу і отримували зарплату.

"Формула "Ротердам+", що діяла до 1 липня 2019 року, дозволяла забезпечувати стабільну роботу енергосистеми країни. Прозоро визначаючи прогнозну ціну на вугілля, необхідну для розрахунку ціни електроенергії для промислових споживачів, вона тим самим забезпечувала стабільну роботу вітчизняної вуглевидобувної галузі, дозволяла завантажувати роботою шахтарів та не накопичувати борги із заробітної плати, а також стримувала зростання тарифів", – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ, підписаном президентом Володимиром Зеленським, аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення – так званий Амстердам+. Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів – біржа TTF.