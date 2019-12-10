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10 грудня • оновлено в 18:10
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Все перевірять сканерами: в Україні посилять правила провезення товарів через кордон

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На пунктах пропуску українській митниці до неділі, 15 грудня, запустять дві скануючі системи, які виявлятимуть контрабанду.

А до кінця 2019 року мають запрацювати ще 5 таких систем. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в Facebook. Він розповів, які зміни відбуваються в митній системі.

"Сьогодні презентували "Нову митницю". Це не просто зміна назв. Це знищення старого корупційного "органу", про який в країні ходили легенди! Попереджаю хабарників та контрабандистів, які заробляли статки на митниці, а по суті заробляли їх на українцях, ми це припиняємо", – заявив Гончарук.

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За його словами, до кінця тижня у пунктах пропуску запрацюють дві скануючі системи по боротьбі з контрабандою. А до кінця року мають запрацювати ще 5.

Йдеться про стаціонарні сканери, які будуть перевіряти великогабаритні вантажі. Їх планували встановити на ключових, найбільш завантажених пунктах пропуску (в основному, на західному кордоні), де возять найбільше контрабанди.

Сканери контрабанди

Сканери контрабанди

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Українська митниця Реформи в Україні Контрабанда в Україні
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
контрабанда Державна митна служба України
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Тарас Бор
Тарас Бор
Да-да, канешна мы верим."Теоретики"-соросята врать не могут.
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