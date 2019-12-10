Все перевірять сканерами: в Україні посилять правила провезення товарів через кордон

На пунктах пропуску українській митниці до неділі, 15 грудня, запустять дві скануючі системи, які виявлятимуть контрабанду.

А до кінця 2019 року мають запрацювати ще 5 таких систем. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в Facebook. Він розповів, які зміни відбуваються в митній системі.

"Сьогодні презентували "Нову митницю". Це не просто зміна назв. Це знищення старого корупційного "органу", про який в країні ходили легенди! Попереджаю хабарників та контрабандистів, які заробляли статки на митниці, а по суті заробляли їх на українцях, ми це припиняємо", – заявив Гончарук.

За його словами, до кінця тижня у пунктах пропуску запрацюють дві скануючі системи по боротьбі з контрабандою. А до кінця року мають запрацювати ще 5.

Йдеться про стаціонарні сканери, які будуть перевіряти великогабаритні вантажі. Їх планували встановити на ключових, найбільш завантажених пунктах пропуску (в основному, на західному кордоні), де возять найбільше контрабанди.

Сканери контрабанди

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 вересня керівник Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив про старт ІТ-аудиту основних систем "Нової митниці".

До кінця 2019 року в Україні розроблять стратегію цифровий трансформації Митної служби. Це дозволить контролювати рух товарів і виявляти схеми незаконного ввезення.

Міністерство фінансів затвердило структуру апарату нової митниці та штатний розпис.

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Кабінет міністрів України підтримав порядок проведення електронних аукціонів для конфіскованих митницею товарів.

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