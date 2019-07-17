Скандального чиновника звільнили: хто очолив Фонд гарантування вкладів

Рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) звільнила за власним бажанням директора-розпорядника відомства Костянтина Ворушиліна. Його місце зайняла заступник директора Світлана Рекрут.

Про звільнення чиновника повідомила пресслужба відомства. Офіційна причина – термін повноважень Ворушиліна підійшов до кінця. Варто зазначити, що за чиновником тягнеться низка скандалів. Наприклад, як писав OBOZREVATEL, у 2017-му, він обзавівся величезним будинком за 10 млн грн у передмісті Києва. В цей час Фонд почав ліквідацію "Платинум Банку", який НАБУ звинувачувало в розкраданні сотень млн грн.

Заявлена площа будинку – 193 квадратні метри.

Також йому належить земельна ділянка – 24 сотки. Все це господарство загороджене подвійним дерев'яним парканом, а на території, крім великого будинку, можна побачити навіс для авто і госпприбудову.

ФГВФО входить до збанкрутілих банків, продає на аукціоні активи і повертає гарантовану суму (до 200 тис. грн) вкладникам. Декілька років тому Генеральна прокуратура заявила про підозру Фонду в заниженні оцінної вартості активів банків-банкрутів. Тобто, ймовірно, за попередньою змовою чиновники передавали активи банків за заниженою вартістю, що призвело до значних бюджетних втрат.

Костянтин Ворушилін ЕП

"Серед основних досягнень Фонду Ворушилін зазначив впровадження автоматизованої системи виплат і забезпечення швидкого відшкодування понад 90 млрд грн майже двох мільйонів вкладників неплатоспроможних банків. На особливу увагу заслуговує створення електронної торгової системи ProZorro.Продажі", – заявили у пресслужбі відомства.

Водночас заборгованість ФГВФО перед Мінфіном нині становить 49 млрд грн у вигляді векселів і ще понад 67 млрд грн за відсотками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2020-му закриють щонайменше чотири банки. Процедуру ліквідації до квітня наступного року завершать щодо банків "Софійський", Укрбізнесбанк, "Петрокоммерц-Україна" й Укрінбанк.

Навіть після масштабної чистки фінансового сектора, ще мінімум 15 банків працюють за нежиттєздатною моделлю, а проблеми є у 26 фінустанов.

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