Скандальний "поштовик" може очолити "Укрзалізницю": ЗМІ повідомили резонансну іфнормацію

Новим керівником "Укрзалізниці" може стати генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Про це з посиланням на джерела уряді повідомляє "Страна". "Генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського розглядають як можливого голову "Укрзалізниці", – йдеться в публікації.

Ігор Смілянський керує "Укрпоштою" з 2016 року. Під його керівництвом держкомпанія почала осучаснюватись. Зокрема, вона отримала нове брендування, стала купувати електромобілі. У багатьох відділеннях ведуться ремонти, для них купують нові комп'ютери.

Ігор Смілянський

У той же час сам керівник відомий багатьма скандальними рішеннями.

В кінці жовтня 2018 року Смілянський заявив, що з 1 січня 2019 року компанія більше не буде доставляти пенсії, оскільки це економічно невигідно.

Експерти назвали таке рішення "катастрофою". Оскільки у Україні на сьогоднішній день відсутня інфраструктура, що дозволяє повністю замінити доставку живих грошей на використання банківських карт.

У листопаді 2018 го стало відомо, що Смілянський отримує щомісячний оклад 744 тисячі гривень. Крім цієї суми йому також покладаються преміальні, відпускні та матеріальна допомога, що істотно збільшує його заробіток. При цьому він повідомив, що співробітникам вдалося підняти зарплату з 3 до 6 тисяч гривень. Скандал навколо зарплат в "Укрпошті" Смілянський пояснив роботою проплаченою "ботоферми".

Весною 2019 року в "Укрпошті" повідомили, що компанія підвищить зарплати листоношам і начальникам сільських відділень на 12,4% в два етапи - з 1 квітня і 1 липня 2019 року.

А у вересні на прохання "Укрпошти" Національна комісія з питань регулювання зв'язку та інформатизації в Україні з 1 січня 2020 року підвищила тарифи на відправку листів, бандеролей та посилок.

У травні 2019 року стало відомо, що і Смілянського два паспорти – український і американський.

У липні 2019 го "Укрпошта" знову пригрозила припинити доставку пенсій. Цього разу з 1 січня 2020 року, якщо не буде виконана умова надання економічно обґрунтованого або ринкового тарифу з боку уряду та Пенсійного фонду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, приватна тяга на українських залізницях повинна з'явитися до кінця 2019 року – у вигляді пілотного проекту.

Новий міністр інфраструктури Владислав Криклій виступає за поділ "Укрзалізниці" на три різні компанії і за передачу вокзалів в приватні руки.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!