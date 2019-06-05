Скандальні рішення суду у справі Омельяненка: як звільнили обвинуваченого в розкраданні

Суддя Печерського райсуду Києва Світлана Смик звільнила екс-заступника голови "Укргазбанку" Олексій Омельяненко під "чесне слово". Раніше цей же суд без будь-яких підстав в 30 разів зменшив розмір застави. У відповідь на такі рішення сотні активістів влаштували акцію протесту під судом.

Чи вдасться довести масштабна справа про розкрадання коштів з держбанку до логічного кінця і займе Печерський суд сторону закону, а не заможного підсудного – залишається під питанням.

Про те, яким чином 90 млн застави скоротили всього до 3 млн і хто прийняв зазначене рішення – в матеріалі OBOZREVATEL.

Сумнівні рішення суду

Печерський районний суд за два місяці проявив надзвичайну поблажливість по відношенню до Олексія Омельяненка. Спершу суддя В'ячеслав Підпалий в 30 (!) Разів скоротив суму застави, а потім його колега Світлана Смик зовсім відпустила банкіра "під чесне слово". Маючи матеріальну можливість, він може легко втекти з країни. Згідно судовій практиці, в таких випадках суд на час забирає заграпаспорт і зобов'язує підозрюваного не залишати територію країни. Однак суддя Смик з якоїсь причини зазначені запобіжні заходи в своєму рішенні не передбачила. Детальніше про скандальне рішення можна прочитати тут.

Суддя Підпалий проявив сумнівну прихильність до заможного підсудному. Банкіра звинуватили в крадіжці 100 млн грн, тому і розмір застави був порівнянний з вказаною сумою – 90 млн грн. Однак, Підпалий без будь-якої аргументації в квітні цього року знизив суму застави до 3,1 млн.

Акція протесту проти рішення по Омельяненко

Доводи сторони звинувачення служитель Феміди не розглянув, сума збитків, яка вже підтверджена наслідків, в десятки разів перевищує суму застави, яку встановив Підпалий. Більш того, вказане рішення учасникам суду не видали досі. Згідно із законом не пізніше ніж через п'ять днів після оголошення рішення постанови повинні опублікувати. Минуло два місяці, а документа досі немає. А поки немає рішення, складно довести його неправомірність.

І хоча на даний момент, враховуючи, що Світлана Смик зовсім відпустила Омельяненко під "чесне слово", сума застави вже неактуальна, питання залишається отктирим: якщо Підпалий порушив чинний закон, скоротивши в 30 разів заставу, чи немає в цьому ознак корупції? А з огляду на репутацію судді, засумніватися в об'єктивності нескладно.

Раніше Підпалий видавав дозволи на отримання даних телефонних дзвінків і СМС журналістів-розслідувачів. А в 2016-м в відношенні судді навіть зареєстрували провадження за фактом неправосудного рішення, повідомляють в ЗМІ. Крім того, В'ячеслав Підпалий відомий і тим, що скасував арешт з рахунків колишнього віце-прем'єра Сергія Арбузова за клопотанням захисників екс-чиновника. Прийняте Підпалим рішення не підлягало обжалованію.Журналісти також писали про те, що служитель Феміди придбав собі новий автомобіль Bentley Continental GT V8 S у дилера Скай-Моторс за 7 млн грн. А коли журналісти поцікавилися, звідки автомобіль, суддя заявив: "родич подарував".

Активісти проти рішень по Омельяненко

Тепер же від Печерського райсуду, в тому числі і від згаданих суддів, залежить, чи понесе покарання обвинувачений у великих розкраданнях. І без суспільної уваги, інтересу з боку суддівського співтовариства і юристів, ризики корупційного впливу залишаються.

Скандальні рішення суду у справі Омельяненко: як звільнили обвинуваченого в масштабні розкрадання

У чому звинувачують Омельяненко

Олексій Омельяненко разом зі спільниками із 2008-го по 2010 роки вивів з державного банку близько 100 млн грн. За "старим" курсом це близько $13 млн. Працюючи у фінустанові заступником голови, банкір домовився з директором одного з департаментів банку і почав видавати кредити своїм же фіктивним фірмам, йдеться в обвинувальному акті Генпрокуратури.

Це одна з найпростіших схем вимивання коштів. Омельяненко давав собі ж самому кредити, отримані гроші відразу ж виводив, а борг, зрозуміло, не повертав. В результаті державний банк, а разом з ним і його вкладники, втратили десятки мільйонів гривень.

Олексій Омельяненко

Наприклад, фірма, яка за версією слідства належала Омельяненку, "Укрконцепт" заборгувала "Укргазбанку" 127,5 млн грн! Але на цьому працівники держустанови не зупинилися.

Також Омельяненко, як повідомляють у Нацполіції, за рахунок банку оплачував оренду приміщень, якими фінансова установа не користувалася, і платив фіктивним фірмам за ремонт у них. "Шляхом перерахування коштів за оренду приміщень, якими фактично банк не користувався, і проведення в них ремонту на рахунки заздалегідь створеного підконтрольного підприємства було переказано 39 млн грн", — йдеться у повідомленні Нацполіції.

Олексій Омельяненко довгий час користувався авторитетом і в політичних, і в релігійних колах. Він був членом на той час правлячої "Партії регіонів", організував громадську організацію "День Хрещення Русі", жертвував великі суми православній церкви на той час Московського патріархату (нині Російська православна церква в Україні). На сайті патріархату розміщували хвалебні матеріали на адресу Омельяненка, але після скандалу з розкраданням коштів всі згадки видалили.

сайт ПЦУ

Щоправда, окремі священнослужителі РПЦ в Україні навіть після арешту Омельяненка продовжили молитися за його звільнення. І недарма. Печерський районний суд, який і до цього вирізнявся суперечливими рішеннями, 3 червня змінив запобіжний захід. Якщо раніше банкір мав виплатити заставу у розмірі понад 90 млн грн (сума дорівнює масштабам розкрадань), то зараз його відпустили просто "під чесне слово".

При цьому Омельяненко пообіцяв попереджати, якщо змінюватиме місце проживання або роботи, і не спілкуватися зі свідками у своїй же справі. Таке рішення ухвалила суддя Світлана Смик. Що цікаво, ще 30 травня її колега заставу продовжила, проте Смик ухвалила інше рішення.

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