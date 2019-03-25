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Скандальні премії Коболєва намагаються захистити в суді: "Нафтогаз" подав позов

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НАК "Нафтогаз" в суді намагається довести, що Державна аудиторська служба необгрунтовано визнала виплату голові компанії Андрію Коболєву премії в розмірі 228 млн грн.

Засідання Окружного адміністративного суду Києва у зазначеній справі призначено на 13 травня, повідомляють в прес-службі відомства. "Позивач просить суд визнати неправомірними і повністю скасувати вимоги Державної аудиторської служби України (ДАСУ)", – йдеться в повідомленні.

Так, в ДАСУ прийшли до висновку, що в "Нафтогазі" порушили постанову Кабміну "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств", виплачуючи багатомільйонні премії менеджменту.

Андрій Коболєв

Андрій Коболєв

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Водночас в НАКу з такою позицією не погодилися, і тепер будуть доводити свою правоту в суді. До речі, в звіті також говориться, що "Нафтогаз" без підстав списав заборгованість "Газрому" в сумі 11 млн грн. З цим твердженням в держкомпанії також не погодилися.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, 30 травня наглядова рада НАК "Нафтогаз України" прийняв рішення про виплату співробітникам компанії 46,3 млн доларів премій в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді - в суперечці з російським газовим монополістом "Газпромом" за транзитним контрактом.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав переглянути рішення про суму премій, назвавши це "перегибом", проте пізніше в Наглядовій раді "Нафтогазу" заявили, що не мають наміру переглядати це рішення.

У лютому 2019 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду продовжити контракт з головою правління компанії Андрієм Коболєва і встановити його місячний оклад в розмірі 2,08 млн гривень.

28 лютого Наглядова рада прийняла рішення продовжити контракт з Коболєва на три роки, починаючи з 1 січня 2019 року. В результаті Гройсман заявив, що Кабінет міністрів не приймав жодних рішень про укладення нового контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України".

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Тема
Зарплати в Україні
Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Теги
зарплатаНАК "Нафтогаз"
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Крысы начали грызню...то ли еще будет.
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