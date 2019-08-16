Скандальне призначення друга Яценюка в "Ощадбанку": в НБУ зробили заяву

У Нацбанку України поскаржилися на непрозору процедуру продовження контракту з головою правління Ощадбанку Андрієм Пишним.

Рішення про його призначення ще на 5 років прийнято без конкурсу, сказано на сайті регулятора.

"Регулятор вважає, що незалежно від того, хто обійматиме посаду голови правління, що безсумнівно є прерогативою наглядової ради, всі процедури, передбачені законом, мають бути дотримані. І це є справою честі для новообраної наглядової ради”, - наголосила перший заступник Голови Національного банку України Катерина Рожкова.

В НБУ додають, що відхилили кандидатури більшості членів ради Ощадбанку, які затвердив Кабмін на початку червня - голови наглядової ради Шевки Аджунера, Олексія Грінченка, Олексія Резнікова, Дмитра Власова і Даніеля Білака.

При цьому ряд кандидатур до наглядової ради Ощад в регуляторі підтримують. Це Байба Апіна, Міхаель Вайнштейн, Пітер Бріггс і Юрій Храмов.

Національний банк виступив проти непрозорого призначення

Як повідомляв OBOZREVATEL, наглядова рада державного Ощадбанку продовжив контракт голові правління Андрію Пишному ще на 5 років без проведення конкурсу на посаду.

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