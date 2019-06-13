Скандал зі SkyUp: суд викрили в численних порушеннях

Баришівський районний суд Київської області не мав права призупиняти дію ліцензії українського авіаперевізника-лоукостера SkyUp Airlines.

Про це заявив в ефірі ObozTV авіаюрист Андрій Гук, коментуючи скандал. За прогнозом юриста, рішення суду з великою долею ймовірності буде оскаржене і скасоване.

"Навіть якщо виходити з того, що ця ухвала буде виконана, вона має бути виконана в процедурі виконавчого провадження. Виконавець повинен прийти в Державну авіаційну службу і зобов'язати її зупинити ліцензію. Але є відповідний закон, який регулює ліцензування, єдині правила, відповідно до яких рішення суду не може бути підставою для зупинення ліцензії", – пояснив експерт.

За його словами, Державіаслужба не має підстав для зупинки ліцензії, крім власних перевірок, які встановлять якісь порушення.

"Але такого нині немає, тому ця постанова з дуже великою ймовірністю має бути скасована. Там є дуже багато порушень як по суті, так і за процесуальною формою. Цей суд навіть не мав права розглядати таку скаргу. Такі позови розглядаються за місцем реєстрації авіакомпанії. Будь-який суддя повинен знати про правило виключної підсудності, він не може навіть приймати до розгляду цей позов, не кажучи вже про те, щоб винести таку постанову", – підкреслив Гук.

Питання у юриста також викликав позов пасажира до лоукостера, на підставі якого Баришівський суд ухвалив рішення.

"Захистити права не є проблемою, позови пасажирів дуже часто задовольняють суди. Але щоб було таке забезпечення позову?.. Ви подаєте позов і вимагаєте стягнути, скажімо, вартість квитка і компенсацію. Це максимум буде тисяча доларів. Щоб забезпечити цей позов, зупиняють ліцензію цілого перевізника? Це екстраординарний прецедент. Щоб звичайний пасажир-турист таке придумав, змотивував і знайшов суддю, який це зробить – це дуже-дуже сумнівно", – заявив він.

"Дуже дивна історія. Це має ознаки цілеспрямованої кампанії проти авіакомпанії", – додав експерт.

Водночас Гук зазначив, що зараз немає небезпеки зупинки рейсів авіакомпанії SkyUp Airlines через рішення суду. Тим, хто вже придбав квитки, експерт порадив "не панікувати і не міняти свої плани".

facebook.com/skyup.aero

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня Баришівський суд Київської області ухвалив рішення про призупинення дії ліцензії українського лоукостера SkyUp. У відповідь представники авіакомпанії заявили, що відповідне рішення суду не може бути юридичним документом у розумінні правової демократичної європейської держави.

На скандал відреагував міністр інфраструктури Володимир Омелян. Він натякнув на те, що до справи може бути причетний олігарх Ігор Коломойський.

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