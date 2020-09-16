Скандал із хабарями в "Слузі": скільки доплачують у конверті і як голосували з Юрченком

Нардеп Олександр Юрченко, якого підозрюють у хабарництві під час лобіювання поправок у законопроєкт "Про управління відходами", до своєї політичної кар'єри шість років стежив за чистотою в офісі юридичної компанії.

До парламенту він потрапив як мажоритарник від "Слуги народу", а за час своєї роботи вже встиг відзначитися скандальними правками. Колеги Юрченка не приховують: корупція в стінах парламенту нікого не дивує. Мовляв, більшість нардепів отримує доплати в конвертах у сумі від 5 до 15 тисяч доларів, а на лобіюванні "потрібних" поправок можна отримати величезний капітал.

OBOZREVATEL поспілкувався з нардепами, які стали співавторами скандального законопроєкту "Про управління відходами", і розібрався, чим відомий Олександр Юрченко.

Нардепи кажуть, що хабарі отримують усі, а правки Юрченка не підтримали

Народний депутат Олександр Юрченко дійсно подавав свою редакцію законопроєкту "Про управління відходами". Однак у результаті комітет вирішив розробити свою версію документа. Неофіційно в "Слузі народу" розповідають, що все розуміли: Юрченко лобіює "сміттярів", наприклад, у його документі прибрали норму, згідно з якою захоронення відходів повинно відбуватися з дотриманням санітарних та гігієнічних норм.

Першою подібний законопроєкт подала нардепка Анна Скороход. Вона розповіла OBOZREVATEL, що після реєстрації на неї почали тиснути з різних сторін. Мовляв, "пакувальники" намагалися лобіювати своїх правила, а компанії, які управляють відходами, хотіли проголосувати свою редакцію.

"Спочатку цей законопроєкт подала я. У нас взагалі нічого не регламентується в питаннях побутових та інших відходів. Потім мені ставили палиці з усіх боків, комісія з екології почала говорити, що вони повинні розглядати. Потім наші почали говорити, чому я подала ... почали подавати альтернативи. Один лобіював пакувальників, а другий – сміттярів. Ви можете подавати, хто подавав альтернативні", – розповідає Скороход.

І серед альтернативних документів є й законопроєкт Олександра Юрченка 2207-1. Що цікаво, в експертному висновку Верховної Ради йдеться, що корупційних ознак у документі не виявили.

Комітет не бачив порушення закону rada.gov.ua

У доопрацьованому документі (2207-1-д) серед авторів Олександра Юрченка немає. Головним ініціатором у всіх випадків виступає глава екологічного комітету Олег Бондаренко. OBOZREVATEL звернувся до пресслужби фракції "Слуга народу" з проханням надати відповідь, чи знав "слуга народу" Олег Бондаренко, що, ймовірно, бере участь у корупційній схемі.

На таке ж питання Анна Скороход заявила, що в ухваленому документі немає корупційних ризиків. Мовляв, пропозиції Юрченка відхилили. Вони могли потрапити в документ у вигляді правок, але самі правки ще не розглядали, а голосувати їх будуть тільки під час другого читання.

Що цікаво, за словами Скороход, 98% народних депутатів і так корумповані, бо отримують доплати в конвертах.

"Не треба шукати корупцію в одному депутаті або комітеті. У Верховній Раді це 98%. Люди отримують зарплати в конвертах, це не корупція? Про що тоді говорити далі. Я неодноразово зверталася з цього приводу. Я подала заяву в НАБУ, назвала всі прізвища, мене двічі допитували. Це таємниця слідства, я не можу їх називати. Я не знаю, скільки отримують зараз, але тоді отримували 5-10-15 тис. доларів", – сказала Скороход.

Нардепка Олена Криворучкіна, яка також представляє "Слугу народу" і є одна зі співавторів скандального документа, також запевняє: документ, який ухвалили в першому читанні, не несе корупційних ризиків. "Той варіант, який запропонував Юрченко, був відкинутий, ми його не пропустили", – коротко пояснила парламентарка.

Хто голосував за законопроєкти rada.gov.ua

"Там нічого страшного в цьому законопроєкті немає. Він не вирішує галузеві питання. Цей законопроєкт покликаний імплементувати європейські норми. Якби були подані правки, якби правки були ухвалені, було б інше питання. Поки в самому законопроєкті нічого страшного немає", – розповіли OBOZREVATEL у профільному комітеті.

Юрченко стежив за затишком в офісі, а до цього працював кур'єром

З 2009-го по 2015-й Олександр Юрченко працював головним адміністратором у юридичній фірмі "Кліффорд Чанс", про це депутат сам написав в автобіографії. Зараз ця компанія називається "Редкліфф Чанс". OBOZREVATEL зв'язався зі співробітниками компанії.

Там нам розповіли, що такого адміністратора не пам'ятають, оскільки після перетворення фірми багато співробітників звільнилися. До того ж, найімовірніше, якщо Олександр Юрченко і працював головним адміністратором, то займався "затишком" в офісі і не мав стосунку до юридичної діяльності.

"Ті колеги, які залишилися з того моменту, не пам'ятають Олександра Юрченка. Наші головні юристи-партнери залишилися. Вони, можливо, перетиналися, але зараз не доступні. Головний адміністратор дивиться за загальним станом нашого офісу, щоб все було в порядку, акуратно, затишно. Як і в будь-якій компанії адміністратор займається", – розповіли OBOZREVATEL.

Депутатом він став по одному з округів Києва. На піку популярності "Слуги народу", щоб отримати місце в парламенті, досить було висунутися під егідою бренду. У такий спосіб до Верховної Ради потрапили десятки українців, які до цього не мали уявлення про роботу головного законодавчого органу.

Щоправда, у Юрченка невеликий досвід усе-таки був. Він безкоштовно працював помічником представника "Свободи" Олександра Шевченка, нібито активно боровся з незаконною забудовою Києва.

До речі, у політика, ймовірно, є й непогані зв'язки. В оприлюднених плівках можна почути, що посередник Юрченка назвав політика "людиною Холодова" – ймовірно, депутата СН, заступника голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрія Холодова, якого пов'язують із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

До речі, депутат Олексій Гончаренко ще торік подав заяву проти Холодова і Юрченка, які нібито пролобіювали "тютюнові поправки" у власних інтересах. "Рада ухвалила правку, після якої тютюнова галузь в Україні різко скоротила виробництво, бюджет недоотримав мільярдні надходження, і все це було зроблено для того, щоб збільшити доходи деяких "слуг". Я своїм проєктом Постанови зупинив підписання цього закону спікером, і тому цей закон так і не набув чинності. Але все одно бюджет втратив сотні мільйонів гривень, а в Україні погіршився інвестклімат", – написав тоді Гончаренко.