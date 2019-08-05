Міноборони раптово відмовилося від українських бронемашин "Дозор": що відомо

Міністерство оборони України відмовилося від закупівлі бронемашин "Дозор-Б" виробництва "Львівського бронетанкового заводу". Замість цього купують їхні допрацьовані модифікації у поляків.

Про це йдеться у сюжеті "Донбас.Реалії". Там кажуть, що український броньовик вперше показали у 2004 році, а у 2014 році, з початком АТО, пообіцяли надати армії дві сотні таких машин (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Але до військових за весь час потрапив лише десяток, повідомляють журналісти. В ході держвипробувань було виявлено недоліки. Серед головних – підвищена температура у відділенні для десанту, гучність у салоні і маса, що перевищує заплановану. Підприємство зобов'язали їх виправити. "Міноборони скоротило, але не зняло держоборонзамовлення", – говорив тоді президент України Петро Порошенко.

Як повідомили у Міноборони, "Дозори" не купують із 2016 року. Замість цього військові перейшли на закупівлю польських аналогів.

"Міністерством оборони України відповідно до державного оборонного замовлення на 2018 і 2019 роки проводиться закупівля польських бронетранспортерів 4Х4 "Oncilla", – зазначено у відповіді відомства.

"Дозор-Б" і "Oncilla"

"Oncilla" – аналог "Дозору". Польща купила в України ліцензію на його виробництво і виправила недоліки. "Машина зібрана більш якісно всередині, просторіша всередині, компоновка зроблена більш цікаво. Машина не шумна всередині, гальмівна система задовільна. Заряджання йде зсередини", – розповідає військовий експерт Руслан Джалілов.

Однак він каже, що відмовлятися від розвитку свого проекту Україна не може, інакше армія ризикує з часом повністю втратити свого виробника.

За даними видання "Defence Express", польська "Oncilla" просувається в Україні компанією "Lасеnaire Limited", яка зареєстрована на Кіпрі. За їхньою інформацією, польський броньовик пройшов серйозну модернізацію. У ньому повністю усунені зауваження, які були пред'явлені українському "Дозору". Вартість однієї машини становить від $250 тис до $500 тис.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом використання для українських БТР і ББМ сталі невідомого походження, яка не відповідає стандартам і не може іменуватися бронею. У скандалі фігурує і "Дозор-Б".

А у липні 2019 року в Україні викрили нову корупційну схему в оборонці – за п'ять років спецекспортери вивели на рахунки в офшорах $30 млн. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики.

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