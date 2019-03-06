Скандал в оборонці України: Порошенко ухвалив важливе рішення щодо держзакупівель

Президент Петро Порошенко зажадав ініціювати зміни в законодавстві, щоб уникнути надмірного засекречування інформації про державні оборонні замовлення.

Про це він заявив під час засідання РНБО, повідомляє прес-служба президента. За його словами, це питання обговорювалося з міністром оборони та главою СБУ.

"Безумовно, закупівля старої, переважно радянської зброї, запчастин і боєприпасів до неї також можуть бути переважно відкритими", — додав Порошенко.

Він також вказав на необхідність забезпечити широке використання конкурентних процедур у закупівлях. Чинні законодавчі акти, як наголосив він, надають право Міністерству оборони самостійно здійснювати зазначені закупівлі.

"Водночас відомості про новітні розробки, зокрема в ракетній техніці, і сучасні технології, зокрема інформаційні, й надалі охороняються державою від чужих очей і чужих вух. Тут уже, будь ласка, вибачте", — сказав глава держави.

Нагадаємо, розсекретити держоборонзамовлення до максимально можливої межі нещодавно вимагала посол США в Україні Марі Йованович.

president.gov.ua

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