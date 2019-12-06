Скандал "слуги народу" Андрія Холодова: як на схему відреагували в партії і силовики

В Україні ще місяць тому спалахнув скандал через рослідування програми "Схеми" щодо тютюнового бізнесу нардепа від "Слуги народу" Андрія Холодова, який, схоже, лобіював в Раді власні інтереси.

"Радіо Свобода" зібрала реакцію НАБУ, фіскалів та однопартійців політика та зясувала, чи понесе Холодов відповідальність. OBOZREVATEL пропонує читачас ознайомитись зі скороченою версією матеріала.

Що Холодов лобіював в Раді?

Нардеп пролобіював зміну формули розподілу прибутків між різними учасниками ланцюжка з торгівлі цигарками. Завдяки цьому найбільший профіт, вочевидь, отримають роздрібні мережі. Зросте й маржа оптовиків. А ось виробники цигарок зароблятимуть менше.

Водночас, журналістам вдалося знайти документальні підтвердження зв’язку родини самого Андрія Холодова з тютюновим бізнесом, від якого він сам усіляко публічно відхрещувався.

Андрій Холодов РС

"Схеми" розплутали клубок підставних осіб та неіснуючих адрес, влаштувались в один з київських кіосків, де торгують цигарками, простежили за рухом коштів, які українці платять в них за тютюнові вироби – і опинилися... на Кіпрі біля маєтку самого Холодова.

Як Холодов відреагував на розслідування?

Після виходу розслідування саме Андрій Холодов одним із перших відреагував у себе на фейсбуці. Тоді він написав: "З приводу "сенсаційного розслідування" "Схем". Без попкорну прямо не подивишся, таке вже назнімали, навіть не знаю, як коментувати: як новий фантастичний фільм чи все таки за журналістськими стандартами. Ніяких зв’язків з тютюновим бізнесом я не маю. А тому про який конфлікт інтересів може йти мова?"

Щоправда, тепер він більше не стверджує, що бізнесу в цій сфері ніколи не мав – а визнає: було таке, але продав.

– Я виклав у фейсбуці, що в 2018 році ця компанія – вона вже не наша. Які можуть бути питання?

– Але вона пов’язана з вашим оточенням, з вашою сім’єю, з людьми, які працюють…

– Як? Ви маєте факти? Приходьте – покажіть мені. Ті факти, які я бачив у розслідуванні, вони дуже смішні і не мають під собою ніякої конкретики і не мають ніяких документів, – відповів депутат журналістці Радіо Свобода.

Як відреагували в "Слузі народу"?

Журналісти "Схем" поцікавились у голови фракції Давида Арахамії, якою була б його реакція, якби він дізнався про факт лобіювання іншим "слугою народу" не державних, а своїх родинних бізнес-інтересів, той заявив:

Давид Арахамія РС

– Якщо таке питання є, давайте сигнал, будемо порушувати це питання на зібранні фракції.

– Чи може бути сигналом повідомлення у ЗМІ?

– Звичайно.

Тож наступного після публікації дня знімальна група Радіо Свобода знову звернулася до Арахамії за коментарем. Проте керівник президентської фракції зазначив, що матеріал ще не переглянув.

Олександр Корнієнко РС

Таке ж запитання журналісти адресували й іншому лідеру "Слуги народу" Олександру Корнієнку Однак, схоже, що й після двотижневої паузи в сесійній роботі Верховної Ради їм обом так і не вдалося переглянути матеріал розслідувачів про ймовірний конфлікт інтересів.

Схема Холодова

Зрештою, втретє, коли "Схеми" через день зупинили у коридорах парламенту з цим же питанням Арахамію, він був більш категоричним: "Я не додивився до кінця, але лобіювання тютюнового бізнесу не виявилось. Я його, заходив в зал, і спитав – він спростовує. Те, що він ніколи не мав і не має, і каже, що у всьому… Я кажу: ну, ти сам фільм дивився? Бо я не додивився. І він каже, що в фільмі фігурують фейкові документи: якісь папери, де щось там написано. І цих документів не існує взагалі. Я після того, як ми поговорили, поставив таке неформальне застереження, щоб мені інформували, якщо будуть якісь рухи в тютюнових таких справах".​

Та чи солідарний із такою думкою голова Верховної Ради, а донедавна – лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков?

"Якщо це буде доведено, то це дійсно буде проблемою і для нього, і для Ради, якщо ні, то я впевнений.., – робить паузу спікер. – Ну він дуже впевнено відповідає на те, що це не є правдою".

Як відреагували фіскали?

В чеках, які видавали в кіосках, що, можливо, належать Холодову, немає акцизного податку. Податківці хоч і неохоче, але констатували – надіслані їм чеки "не можна вважати фіскальними, оскільки на них немає логотипу виробника".

Недійсність зібраних під час розслідування чеків можна пояснити тим, що роздрібні компанії, які торгують цигарками у кіосках – "Віктрум" та "Інтертабако" – не хочуть показувати фіскалам справжній обсяг продажів.

Справді, з податкової звітності цих двох компаній, пов’язаних із родиною депутата від "Слуги народу" Холодова, видно, що вони начебто більшість цигарок не продають, а залишають їх на складі.

Як відреагували НАЗК, НАБУ?

Окремо "Схеми" звернулись до Нацагентства з питань запобігання корупції – адже там є цілий департамент, який має моніторити представників влади на предмет конфлікту інтересів. І запитали: чи не перебуває депутат у конфлікті інтересів, коли лобіює законодавство, що покращує фінансові умови для того бізнесу, до якого він та його родина мають стосунок?

У Нацагентстві відповіли, що вони "на постійній основі здійснюють моніторинг та контроль за виконанням вимог законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності народних депутатів 9-го скликання, в тому числі й Андрія Холодова".

І додали, що інформацію, викладену в розслідуванні "Схем", "буде проаналізовано в рамках здійснення вказаного моніторингу".

У Національному антикорупційному бюро також подивились розслідування – і вже перейшли до дій.

4 грудня детективи НАБУ відкрили офіційне провадження – і розпочали розслідування наведених у матеріалі "Схем" фактів, попередньо кваліфікувавши ймовірне кримінальне правопорушення Андрія Холодова як закінчений замах на злочин у вигляді зловживання владою або службовим становищем.

Це перша кримінальна справа, офіційно розпочата щодо представника політичної сили Володимира Зеленського на основі журналістського розслідування – і "Схеми" будуть ретельно стежити за її перебігом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Холодов відомий як "король тютюнових кіосків". За даними джерел, "там цілковитий набір: ліві чеки, ухилення від податків". Журналісти стверджують, що член "Слуги народу" причетний до рейдерського захоплення заводу "Ефкон-вікна" в 2012 році. Це підприємство виробляє алюмінієвий профіль і інші будівельні конструкції з металу. Бізнес-партнерка Холодова – Леся Василівна Васильченко – є власницею ТОВ "Тютюн Індастріал ЛТД". Разом із Шаховською вони є власницями ТОВ "Апартмент Білдінг ЛТД".

Холодов тісно пов'язаний із кумом президента Росії Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Його дітей хрестила дружина Медведчука Оксана Марченко.

Холодов має подвійне громадянство. Таку інформацію про нього і ще трьох членів "Слуги народу" з посиланням на журналістів і громадських діячів надала Центральна виборча комісія. "Це політична відповідальність партії", – заявив заступник глави ЦВК Євген Радченко.

За даними "Країни", Холодов є бізнес-партнером народного депутата від "Волі народу" і керівника будівельної корпорації "Укрбуд", скандального київського забудовника Максима Микита, якого викрили в змові з одіозним російсько-українським олігархом Павлом Фуксом.

Також щодо тютюнової мережі "Т-кіоск", до якої причетний нардеп від "Слуги народу" Андрій Холодов, порушувалося кримінальне провадження за несплату податків.

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